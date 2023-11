Cuneo, detenuti del Cerialdo danneggiano il reparto isolamento

A darne notizia i sindacati di polizia penitenziaria Uilpa e Osapp, che nei propri comunicati stampa ufficiali hanno sottolineato come i detenuti – aggressivi, dotati anche di armi di fortuna e tutt'altro che nuovi a eventi di questo tipo – abbiano anche finto gesto anticonservativo con le lenzuola delle celle.

Uno degli agenti intervenuti è rimasto intossicato dal fumo delle fiamme ed è stato ricoverato all'ospedale di Cuneo. Allo stesso modo, anche un detenuto è stato portato al locale nosocomio perché feritosi. " Quanto accaduto è di una gravità inaudita e la situazione nel carcere di Cuneo come quella della altre carceri del distretto del Piemonte è esplosiva e potrebbe portare in ogni momento ad eventi irrecuperabili mentre gli istituti di pena dell’intero territorio nazionale sono vere e proprie polveriere pronte ad incendiarsi al minimo problema " hanno commentato da Osapp.

I sindacati hanno quindi deciso di appellarsi a governo ed ente Regionale nella speranza di intercettare i fondi, ottima occasione per risolvere annosi problemi strutturali e criticità varie.

“Rivolgiamo il nostro appello al Presidente della Regione Piemonte CIRIO, auspicando che vi siano ancora spazi per interventi consequenziali/strutturali per le carceri piemontesi e di non relegare, ancora una volta, la Polizia penitenziaria al ruolo di cenerentola fra le forze dell’ordine”.