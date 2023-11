Dogliani: ripartiti i lavori di messa in sicurezza di borgo Castello sotto la Sacra Famiglia

In queste ultime settimane è ripartito il cantiere relativo alla messa in sicurezza del versante di borgo Castello, nell’angolo del muraglione sottostante l’edificio del Sacra famiglia. Gli interventi voluti dall’Amministrazione Comunale costituiscono un tassello importante per il consolidamento della zona muraria che contorna la struttura, in particolare del versante che si affaccia sul il Tanasso e sovrasta la strada provinciale.