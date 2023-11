Francesca Bergesio è la prima Miss Italia cuneese. La mamma Ilaria: “Ero certa delle sue potenzialità”

La testa l'ha portata da Cervere e dal Liceo Classico Europeo a Roma e alla facoltà di Medicina, con l'obiettivo di diventare cardiochirurgo. Il cuore, però, la avvicina – oltre che alla sua passione per il calcio e per la maglia bianconera – alla recitazione e al mondo del cinema. Quale che sia il percorso che da qui in avanti intraprenderà la neo laureata Miss Italia siamo però sicuri Francesca Bergesio lo perseguirò con semplicità, riservatezza e determinazione.