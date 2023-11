Previsioni ChatGPT: Ripple (XRP) supererà il Bitcoin (BTC) nel 2024?

Bitcoin (BTC) è un sistema di pagamento decentralizzato che nel tempo si è trasformato un bene rifugio. XRP è uno strumento per le transazioni cross-border progettato da Ripple, una società centralizzata.

In termini di market cap, il Bitcoin rimane la criptovaluta più importante del settore. Tuttavia, con il tempo le altre criptovalute potrebbero superarla.

Di recente, il valore del BTC è aumentato grazie al rinnovato hype per la probabile approvazione del ETF su Bitcoin.

L’entusiasmo ha portato al lancio di Bitcoin ETF, una nuova criptovaluta basata sul burning del token BTCETF.

Bitcoin (BTC) contro Ripple (XRP) nel 2024

In vista della crescita del mercato attesa per il 2024, gli analisti si sono avvalsi di ChatGPT per prevedere le performance di Bitcoin e XRP.

L’IA ha fornito alcuni spunti interessanti, tenendo in considerazione diversi fattor che possono influenzare l’aumento di valore delle due criptovalute come ad esempio le normative nei vari Paesi.

Secondo Chat GPT:

“le normative possono avere un impatto significativo sul valore di un asset. Ad esempio, se un Paese importante a livello economico dovesse accettare o rifiutare una specifica criptovaluta, allora potrebbe influenzarne il valore e il tasso di adozione.”

Ci sono diverse richieste per gli ETF sul Bitcoin negli Stati Uniti in attesa di revisione e potenziale approvazione da parte della SEC.

Ripple invece continua a ottenere una vittoria dopo l'altra nella sua causa contro la stessa SEC, con il processo fissato per aprile 2024. L’esito della causa avrà probabilmente un grande impatto sul valore di XRP.

Inoltre, ChatGPT ha evidenziato altri fattori da tenere in considerazione come:

Progressi tecnologici

Sentiment di mercato

Utilità e adozione

La concorrenza

Eventi esterni

In conclusione, l’IA ha affermato che

“Il Bitcoin, essendo la prima criptovaluta, ha conquistato una posizione dominante e assunto il ruolo di oro digitale. Infatti, il suo valore viene influenzato più dalla sua percezione come bene rifugio che dalla sua utilità come valuta.

D'altra parte, Ripple e il suo token XRP, si concentrano sulla facilitazione dei pagamenti cross border in tempo reale per le banche e le istituzioni finanziarie, quindi presenta una proposta diversa rispetto al BTC.”

BTCETF: la nuova criptovaluta in presale basata sugli ETF Bitcoin

Bitcoin ETF è un progetto creato per seguire gli sviluppi degli ETF di Bitcoin, basato su una meccanica di burning del token nativo BTCETF.

La presale ha raccolto più di 240.000 dollari in pochi giorni, con il BTCETF venduto a 0,005 dollari. Il valore del token aumenterà per ognuna delle 10 fasi della presale.

L’obiettivo di Bitcoin ETF è permettere ai trader di guadagnare tramite la riduzione dei BTCETF sul mercato e lo staking.

Dell’offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF ne verrà bruciato il 25% (525.000.000 dollari) attraverso cinque milestone diverse che seguiranno l’approvazione degli ETF Spot e il valore del Bitcoin.

Il raggiungimento di ogni milestone prevede il burning del 5% dei BTCETF e la riduzione dell’1% della tassa di vendita, attualmente al 5%. Le milestone sono le seguenti:

Il volume di trading di BTCETF raggiunge 100 milioni

Approvazione del primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti

Lancio del primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti

Il patrimonio gestito dall’ETF Bitcoin arriva a 1 miliardo di dollari

Il valore del Bitcoin supera i 100.000 dollari

Con l’ultima milestone quindi, Bitcoin ETF avrà bruciato il 25% dei token dell’offerta totale e ridotto la tassa di vendita allo 0%.

Questa strategia potrebbe far aumentare il valore del BTCETF dopo il lancio sul mercato, mentre lo staking servirà a ridurre la pressione di vendita. Lo staking del token è stato abilitato sin dalla presale, con un APY attuale del 1010%.

Le ricompense per lo staking verranno erogate nell’arco di cinque anni, al ritmo di 119 token BTCETF per blocco Ethereum (ETH).

Gli investitori interessati possono acquistare il BTCETF tramite il sito ufficiale della presale, utilizzando ETH, USDT o carta di credito.

