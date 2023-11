Sonno e Salute: i disturbi neurologici e respiratori del sonno

Dormire e riposare bene sono due fattori importanti per la nostra salute, da un punto di vista psichico, metabolico, cardiovascolare e per la nostra forma fisica, perché dormire bene, oltre a migliorare la qualità della vita e rallentare l’invecchiamento, ci aiuta anche a mantenerci forma. In condizioni di privazione del sonno aumenta inoltre il rischio di ipertensione arteriosa e si alterano le funzioni del sistema immunitario, con effetti sulla qualità e sull’aspettativa di vita.

Quando la deprivazione di sonno è cronica, le manifestazioni sono insidiose e avvengono a livello neuropsichiatrico e somatico. Dobbiamo prestare molta attenzione ai segnali che ci invia il nostro corpo: un risveglio faticoso, la sensazione di non aver risposato abbastanza, la sonnolenza durante il giorno.. sono tutti segnali di possibili disturbi neurologici o respiratori del sonno.

Per "igiene del sonno" s'intende una serie di regole e comportamenti che è bene seguire ed adottare per favorire un riposo notturno di qualità e che possono rivelarsi molto utili anche per combattere l'insonnia. Il semplice rispetto delle norme da essa dettate non sempre però è in grado di risolvere, da solo, il disturbo dell’insonnia, ed in molti casi può essere necessario intervenire con una terapia cognitivo-comportamentale integrata ad altre forme di trattamento (ad esempio, trattamento farmacologico).

Pensare che il sonno dei bambini sia simile a quello degli adulti è un’idea molto diffusa ma, allo stesso tempo, sbagliata. Il sonno, infatti, è un fenomeno complesso, che si evolve e si modifica durante la crescita. «Quando inizia a dormire tutta la notte?» «Posso fare qualcosa per eliminare i risvegli notturni?» «È normale che si svegli così tanto la notte?» sono queste domande molto frequenti tra i genitori che si interrogano sui risvegli notturni del bambino, a volte molto frequenti. Succede spesso che gli adulti si preoccupino per le troppe (o troppo poche) ore di sonno del bambino e si interroghino se sia normale o se il piccolo non soffra di qualche disturbo del sonno. Come funziona il sonno dei bambini e cosa fare per favorirlo?