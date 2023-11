Appuntamenti nella Granda per questa domenica di novembre

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Fiere e manifestazioni





Fino ad oggi, 12 novembre, è in programma a Paroldo, in Alta Langa, la Fiera di San Martino con rievocazioni storiche, gastronomia e cultura. Gli appuntamenti di oggi sono il Pranzo di San Martino e la Fiera con agricoltori, artigiani e rappresentanti di alcuni consorzi di tutela del nostro territorio: formaggi, castagne, mieli, vini, erbe aromatiche, verdure ma anche sculture, dipinti, manufatti, lavorazioni in legno. Questa domenica Paroldo consegnerà i "Mantelli di San Martino" e il "Premio Palodium alla cultura 2023". In piazza ci sarà una mostra sul mondo dei tarocchi a dimensione d'uomo, per le strade del paese artigiani, falconieri, produttori locali, artisti. Per tutta la giornata saranno presenti gli itineranti Pijtevarda e alle 14.30 la Mondovì band in concerto in piazza. Sempre dalle 14.30 in Borgata Cavallini degustazioni guidate di Formaggi con ONAF. Non mancheranno le attività per le famiglie con i giochi per bambini, la caccia al tesoro in bicicletta, la Gymkana e altre attività, sempre in bici. Sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Pecora delle Langhe e domenica pomeriggio appuntamento con la “Tribaldina”, la melodia suonata a mano dal campanile di San Martino e per finire le caldarroste e frittelle mele nell’area Pro Loco.

Info: http://paroldoaltralanga.com/eventi





Questa domenica a Cherasco si svolgerà "Cherasco Natura", mercato con prodotti agroalimentari di qualità, biologici e artigianali. Sarà una giornata all’insegna dei prodotti del territorio, della genuinità e della tradizione con banchi di diversa tipologia legati dal filo conduttore della qualità e dell’utilizzo di tecniche rispettose della salute e dell’ambiente. Dislocate nelle due vie ortogonali del centro storico ci sarà: una sezione dedicata alla Coldiretti e ai coltivatori che aderiscono a Campagna Amica; una con imprenditori agricoli appartenenti a Confagricoltura; un’altra dedicata al Mercato della Terra di Slow Food. E ci sarà uno svariato compartimento artigianale con espositori di oggetti frutto della creatività, dell’ingegno e della fantasia umane: si presenteranno produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 il gruppo, "I Descarpentats" suonerà musica occitana permettendo i balli tradizionali sotto l’arco del Belvedere.

Contemporaneamente in Palazzo Salmatoris si potrà visitare la mostra di sculture "L’ Arte di abitare" di Rosalda Gilardi Bernocco. Ingresso libero. Sia domenica 12 che lunedì 13 novembre oltre l’arco di Narzole si svolgerà inoltre la fiera commerciale di San Martino.

Info: www.comune.cherasco.cn.it





Appuntamento a Mondovì, oggi, 12 novembre, con Cavoli Tuoi. In Piazza Maggiore ci sarà una rassegna autunnale dedicata alle eccellenze gastronomiche monregalesi. A partire dalle 12.30 sarà possibile degustare le tradizionali zuppe del territorio. Alle 9 aprirà il mercato ortofrutticolo. Alle 12.30 è prevista la distribuzione delle zuppe: minestrone trippe, porri e patate, cisrà di Dogliani, zuppa di ceci di Nucetto, vellutata di zucca di Piozzo, fagioli con le cotiche di Bagnasco, lenticchie e cotechini di cascina Biasin, frittelle di mele e strudel di mele della Garzegna De.Co. Alle 14.30 è in programma la premiazione “Cavolo d'Oro” e alle 18 si chiuderà il mercato. Ci sarà la possibilità di visitare monumenti e musei monregalesi: dalla Torre Civica al Museo della Ceramica, dall’esperienza immersiva di Infinitum‐Chiesa della Missione al nuovo Museo Civico della Stampa. Ritorna in piazza Maggiore la magia dei giocattoli di altri tempi, custoditi e raccontati da Mario Collino, in arte “Prezzemolo”. Info: www.facebook.com/FieraSanMartinoMondovi





Ad Alba prosegue anche questo fine settimana la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 9 alle 20. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi.

Info ed altri eventi correlati alla Fiera: www.fieradeltartufo.org . Anche a novembre le cantine di Langa e Roero apriranno le loro porte ai visitatori. Cerca le cantine aperte su: https://langhe.net





Ritorna l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba questa domenica, 12 novembre, dalle 13 al Castello di Grinzane Cavour. I lotti più pregiati del Tuber magnatum Pico andranno all’incanto in abbinamento ai grandi formati dei vini più pregiati del territorio. Saranno presenti numerosi ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport come Andrea Bosca, Anna Foglietta, Vittoria Belvedere, Massimo Mauro, Alessandro Buongiorno, Clara Mondonico. Presenteranno Caterina Balivo, Paolo Vizzari e Enzo Iacchetti. Accompagnamento musicale con la violinista Elisa Scudeller e i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria in collaborazione con Alba Music Festival.

L’importo raccolto all’Asta sarà devoluto a iniziative di assoluto valore caritativo.

La XXIV edizione dell’Asta Mondiale potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook del Castello di Grinzane Cavour: www.facebook.com/CastelloGrinzaneCavour





A Narzole prendono inizio da questo fine settimana gli eventi della Fiera Napoleonica.

Oggi, al mattino, verrà assegnato il premio “Fedeltà alla terra”, seguirà il pranzo sociale. Nel pomeriggio, dalle 15 al PalaFiera, l’oratorio coinvolgerà i bambini nei giochi a loro dedicati e alle 16.30, nei locali di palazzo Balocco, sarà presentato il libro: “La vita trascorsa”. La giornata terminerà con una “merenda sinoira” presso il PalaFiera. La Fiera vera e propria, instaurata da Napoleone con decreto imperiale del 22 ottobre 1810, andrà in scena domenica 19.

Per tutta la manifestazione, presso il palafiera, sarà attivo un servizio di bar e saranno visitabili tre mostre. Info e programma completo: www.narzole.net





Al Filatoio di Caraglio in questo fine settimana è in programma la XV Edizione "Di filo in filo” speciale lana. Durante l’evento sarà possibile partecipare a laboratori di cucito, ferri circolari, telaio circolare e bigiotteria tessile e semplici dimostrazioni per avvicinare i visitatori all’arte tessile. Apertura al pubblico: dalle 9.00 alle 19.00. Ingresso libero. Durante la Mostra mercato sarà possibile iscriversi ai tradizionali corsi di ricamo, cucito e macramè, che si svolgono nel periodo invernale nelle sale dalla Biblioteca civica di Caraglio a cura dell’Associazione "Di filo in filo".

Info: www.filatoiocaraglio.it/2023/11/02/di-filo-in-filo-lana-mostra-mercato-2





Appuntamento questa domenica dalle 8 alle 18 a Diano Alba con la Fera d’ Dian.

L’inaugurazione è prevista alle 9 con la banda musicale del paese, ci saranno le bancarelle di prodotti tipici, hobbistica e solidarietà, e meccanizzazione agricola. Sono previsti la mostra di piccoli e grandi animali, falconeria, incursioni teatrali e porte aperte in biblioteca. Per il pranzo si potrà scegliere tra polenta e salsiccia o ceci e costine.

Info: www.facebook.com/proloco3984dianodalba





Fino al 26 novembre appuntamento a Cervere, con la "Fiera del Porro di Cervere 2023".

La novità di quest’anno sarà che il PalaPorro non sarà più in piazza San Sebastiano, ma nella nuova piazza allestita in via IV Novembre, nei pressi degli impianti sportivi.

Ricco, come sempre, il programma: non solo appuntamenti enogastronomici, ma anche serate danzanti, eventi dedicati ai giovani, animazione per bambini, mostre, convegni e tanto altro ancora. Oggi dalle 9 alle 18 è prevista la mostra mercato del Porro e il mercatino di prodotti tipici in piazza San Sebastiano. Ci una navetta per visitare le terre del porro Alle 12.30 ci sarà il pranzo su prenotazione al Palaporro; dalle 14 alle 17: animazioni con Marick; dalle 15.30 alle 18: visite accompagnate alla chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, alla Confraternita e alla cappella di San Sebastiano. Intrattenimento con i Balacanta dalle 16 alle 18. Dalle 18 sono in programma la serata gastronomica su prenotazione e l’intrattenimento musicale con Nadia e Andrea. Info e programma: www.fieradelporrocervere.it e www.facebook.com/porrocervere





A Cuneo oggi, 12 novembre, si correrà la 40° edizione della Stracôni.

A partire dalle 9.30 da piazza Galimberti il serpentone colorato dei partecipanti effettuerà un percorso ad anello di circa due chilometri. La manifestazione sarà una grandiosa festa, ricca di proposte per tutti: famiglie, bambini, sportivi, turisti, amanti del buon cibo programmati fino al prossimo 3 dicembre. Nel fine settimana saranno aperti il Villaggio di proposte e il Villaggio della salute, uno spazio dedicato a chi ha voglia di prendersi cura di sé con interessanti workshop e laboratori gratuiti. Anche oggi appuntamento con Bimbi in bici.

Info e programma completo: www.straconi.it/home





In questo fine settimana appuntamento a Fossano con la Mostra Nazionale della Razza Bovina Piemontese con un programma ricco e pieno di iniziative. Questa domenica mattina ci sarà il gran finale della Mostra, con la sfilata dei migliori capi e la premiazione. Ci sarà l’esposizione di macchine agricole, prodotti zootecnici e mercato agro alimentare. Confermato il tradizionale Mercatino dei piccoli animali in Piazza Panero. Alle 12.30 si potrà pranzare con un ricco menù su prenotazione. Info: www.visitfossano.it/portfolio/43-mostra-nazionale-bovina-razza-piemontese





Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per la rievocazione di Nucetto che metterà in scena la battaglia delle Terre Bianche con il gruppo "Reggimento La Marina".

La rievocazione, organizzata, nell'ambito del progetto "Vivi la Storia", dall'associazione "Reggimento La Marina", in collaborazione con il Comune di Nucetto e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, si svolgerà oggi, 12 novembre, alle 11 presso l'ex Stazione ferroviaria, ora area museale di Nucetto e metterà in scena la battaglia delle Terre Bianche.

Info: https://comune.nucetto.cn.it





La frazione Tetti di Dronero si appresta a festeggiare la “Sagra della Torta di pere dei Tetti” giunta alla seconda edizione. Il Circolo Acli – Pro Tetti invita alla giornata che si svolgerà all’interno dell’apposita area attrezzata a partire dalle 9.30 di questa domenica. Oltre naturalmente alla degustazione della rinomata torta, dolce tipico della tradizione occitana, che prevede l’uso della pera madernassa, sarà attivo il servizio bar ed un mercatino di prodotti tipici locali. Appuntamento con “En bucun en cumpania” e nel pomeriggio si ballerà con il gruppo occitano “Lou Serpent”. Locandina con info: www.vallemaira.org/eventi/festa-della-torta-dei-tetti





Oggi, domenica 12 novembre, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino di Saluzzo, “MercAntico - Svuotalacantina” dell’Antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo nelle domeniche di primavera, estate e autunno, lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo.

Info: https://fondazionebertoni.it





A Borgo San Dalmazzo questa domenica dalle 15.30 presso il Parco del Tesoriere a Borgo San Dalmazzo, festa di fine stagione con castagnata, musica e animazione. Servizio bar a cura di LumaCafè. A Palazzo Bertello appuntamento dalle 10 alle 19.30 con Evento Sposi, manifestazione dedicata al mondo delle nozze. Un evento che è nato per comunicare il fascino di quello che ruota intorno all’universo del matrimonio, con l’eleganza e la professionalità che storicamente questo settore ha avuto nell’immaginario collettivo. Info: https://fierasposicuneo.it





Spettacoli e musica





A Mondovì prosegue il Festival dei Giovani Musicisti Europei, storica rassegna che seleziona a livello europeo i più interessanti talenti emergenti. Oggi, domenica 12 novembre, alle 11, in Sala Ghislieri, è in programma “Giovani cembalisti crescono”, musiche di, J.S. Bach, A. Locatelli, G. Muffat e A. Vivaldi. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7 euro (i biglietti ridotti a tutti gli iscritti dell’Associazione Amici dell’Academia Montis Regalis). Ingresso gratuito per gli allievi della Scuola Comunale di Musica di Mondovì e tutti gli studenti fino a 18 anni di età.

Info: https://academiamontisregalis.it





Grande appuntamento d’autunno per Jazz Visions 2023. Oggi, 12 novembre, alle 17, nella Crusà Neira a Savigliano, saliranno sul palco il Quartetto di Luigi Martinale con Stefano “Cocco” Cantini e il Classwing Ensemble del Conservatorio Ghedini di Cuneo, per un grande spettacolo intitolato Le città (in)visibili, per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino. La direzione è affidata a Bruno Mosso. Francesca Elena Monte sarà la voce narrante che porterà gli spettatori dai testi del celebre testo di Calvino alla musica, scritta per l’occasione. Ingresso: 12 euro; ridotto (over 65) 10 euro. Info e biglietti acquistabili su: www.jazzvisions.it





A Manta questa domenica alle 17 è in programma il Concerto del coro Musicanova di Savigliano “Coralità tra sacro e profano”. Il coro farà vibrare le storiche mura della chiesa di Santa Maria del Monastero con un repertorio che si preannuncia un vero e proprio viaggio tra le sonorità corali che hanno contraddistinto differenti momenti storici. Dalla fine del 1700 con Haydn sino all’esecuzione di Lauridsen, noto come compositore corale del terzo millennio, passando attraverso Mozart e Chilcott. Info: www.comune.manta.cn.it

A Borgo San Dalmazzo , per la rassegna “ Un sipario tra cielo e terra: grandi e piccini a teatro” oggi, 12 novembre, alle 17.30 andrà in scena “Papero Alfredo”, una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità. Ingresso Intero 6,00 euro, Ridotto 5,00 euro sotto i 10 anni + enti convenzionati e gratuito sotto i tre anni . Non è prevista la prevendita. I biglietti saranno acquistabili in loco a partire da 60 minuti prima dello spettacolo direttamente presso l’Auditorium .

Info: www.melarancio.com/un-sipario-tra-cielo-e-terra-borgo-san-dalmazzo





“In tre sotto il letto”, commedia brillante di Stefania De Ruvo, portata in scena dalla compagnia Di Tutto Un Po artists, racconta la storia di Marcello che ha una vita sessuale e relazionale ottimale peccato che per ottenerla ha bisogno di due donne, Martina e Debora. Sarà davvero il classico triangolo di lui, lei e l’amante? Come sono le dinamiche tra i tre e soprattutto come risolveranno la situazione? Marcello farà una scelta o saranno le due donne a fare a meno di lui? Questa la trama della commedia che andrà in scena questa domenica alle 17.30 presso la Cascina San Giovanni di Moretta, intrepretata da Angela Di Tria, Rosy Fiorillo e Marco Sapino, con ingresso libero senza accredito, ma con limitati posti del teatro.





Alba music festival organizza “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle 11 fino al 26 novembre nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Direttamente da Praga, questa domenica andrà in scena “Après une reve”, il concerto con il trio composto dal flauto di Miroslav Matějka, la viola di Jitka Hosprová e la celebre arpa di Kateřina Englichová, su musiche di Debussy, Marais, Ravel, Fauré, Ibert. Musiche di Debussy, Marais, Ravel, Fauré, Ibert. Info: www.albamusicfestival.com





Sfumature raffinate, talento, melodie senza confini, un programma variegato e intenso: è quello che propone la XIX rassegna concertistica "Incontri d'Autore". Il prossimo appuntamento avrà luogo questa domenica, alle 16, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15 a Cuneo, dove andrà in scena Polvere di Stelle, un viaggio attraverso capolavori musicali eseguiti da Stefano Maffizzoni al flauto e Gloria Cianchetta al pianoforte. Il programma includerà composizioni come la colonna sonora di "Romeo e Giulietta" di N. Rota, il "Nuovo Cinema Paradiso" di E. Morricone, le arie di G. Verdi dalla "Traviata", e altre perle come "Giù La Testa" e "Gli Intoccabili" di E. Morricone. L'appuntamento culminerà con "Mission" di E. Morricone e "Carmen" di G. Bizet.

Info: www.facebook.com/incontridautorecuneo





Lo spettacolo “Oratorio per Eva” si terrà oggi, 12 novembre, alle 21 al teatro Toselli di Cuneo. È promosso dalla Fondazione Egri per la danza e pone al centro la figura femminile. Lo spettacolo, attraverso musica, danza e letture tratte dal “Diario di Eva” di Mark Twain, mette in scena la storia di Eva, mostrando l’evoluzione di una donna che vuole raccontarsi e che, con sofferenza e violenza, ma anche con determinazione e consapevolezza, cresce e si evolve nel tempo.

La fondazione Egri sostiene la raccolta fondi Casa in s.o.speso della cooperativa Fiordaliso dedicando una parte del ricavato all’iniziativa. Acquistando un biglietto per lo spettacolo, sarà possibile contribuire alla ristrutturazione di una casa-famiglia. È possibile acquistare, al costo di 15 euro, i biglietti per lo spettacolo con il codice #FIORDALISO scrivendo a biglietteria@egridanza.com . Info: www.egridanza.com/eventi/oratorio-per-eva-cuneo-compagnia-zappala-danza





Appuntamenti culturali





A Vicoforte sono prorogate fino al 26 novembre le visite alla cupola ellittica. Con elmetto e imbrago sarà possibile una salita di 60 metri fino alla sommità del Santuario di Vicoforte.

Magnificat è il nome dell’emozionante esperienza di visita, che permette di rivivere l’eccezionale storia del Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese, e ammirare da vicino gli affreschi della sua maestosa cupola, la più grande al mondo di forma ellittica.

Un percorso coinvolgente, attraverso spazi mai aperti prima al pubblico, per scoprire gradino dopo gradino le tante curiosità del santuario, costruito a partire dalla fine del XVI secolo con l’idea di ospitare le tombe dei Savoia e oggi monitorato da sofisticate tecnologie di precisione.

Ad attendere i visitatori in cima, lo splendido panorama sulle Langhe e l’arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e d’arte. Info: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica





A Busca apertura nel fine settimana a Casa Francotto dove è allestita la mostra “L’altra metà – la donna nell’arte” che raccoglie 120 opere di settanta artiste, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino alle contemporanee come Shirin Neshat e Marina Ambramovich. L’esposizione si snoda attraverso un percorso tutto al femminile che va dal Seicento ai giorni nostri.

Info: www.comune.busca.cn.it e https://casafrancotto.it

Oggi, domenica 12 novembre, sarà possibile, con il solo biglietto per la mostra, entrare all’esposizione allestita nella galleria d’arte di Casa Francotto e scoprire le cave di alabastro rosa, un angolo della collina buschese in compagnia di un accompagnatore naturalistico; è necessario prenotare il proprio posto. Info: www.comune.busca.cn.it





Al Filatoio di Caraglio fino a domenica 25 febbraio si può visitare la mostra “Inge Morath. L’occhio e l’anima”. Cent’anni fa nasceva Inge Morath, prima fotogiornalista donna nella storia dell’agenzia Magnum Photos. Il progetto espositivo conosce il suo sviluppo attraverso quindici sezioni tematiche che ripercorrono le principali esperienze di Inge Morath: si inizia con una serie di ritratti sulla fotogiornalista ad opera di diversi autori, tra cui Henri Cartier-Bresson, Yul Brynner e Phil Stern, per passare poi ai suoi esordi in occasione del suo viaggio a Venezia, dove sono nati la passione e il rapporto con la fotografia, ai reportage in Spagna, Italia, Iran, Francia, Messico, America, Russia e Cina. Viaggi che ha affrontato sempre con serietà, studiando la lingua, le tradizioni e la cultura di ogni regione dove si recava. Spazio poi alla serie Mask, figlia della collaborazione con l’illustratore Saul Steinberg, e ai ritratti dell’ultimo periodo della sua vita.

La mostra è aperta il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19. Ingresso ridotto per chi esibisce il biglietto della mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi”, l’esposizione collettiva in corso fino al 25 febbraio alla Castiglia di Saluzzo, che si lega fortemente alla monografica di Inge Morath e in cui sono esposte altre sue fotografie della serie “Mask”.