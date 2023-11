FastCôni 2023: El Bir Ayyub e Anna Arnaudo incoronati re e regina della velocità a Cuneo

Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino) domina la seconda edizione della Fast Coni 2023, di sabato 12 novembre, su percorso di 6km. L’azzurra, originaria di Borgo San Dalmazzo, ha tagliato il traguardo in 18’59.7” con facilità, lasciando ad oltre un minuto la seconda classificata Peyracchia Gessica (Pod. Valle Varaita). Sul terzo gradino del podio troviamo Barale Gloria (Battaglio CUS Torino).

La gara di velocità FastCôni - organizzata da A.S.D. IL PODIO CN031 in collaborazione con FIDAL CUNEO - Approvazione Fidal Piemonte N.176/STRADA/2023 - sta diventando appuntamento fisso nell’autunno sportivo di Cuneo. Quasi 200 atleti di tutte le categorie si sono sfidati lungo le vie del centro attraverso un percorso ad anello di 2 Km che inizia e finisce nel meraviglioso salotto di Cuneo, Piazza Galimberti. Il percorso è stato ripetuto più volte a seconda della categoria di appartenenza. Due, infatti, sono le distanze su cui si sono cimentati i campioni della velocità: alle 15:30 è partita la gara di 6 Km per le categorie femminile e maschile over 60 e alle 16:30 è partita la gara di 8 Km a cui partecipano tutte le altre categorie. La FastCôni è una gara divertente perché si corre lungo strade conosciute e percorse a piedi migliaia di volte. Il percorso sembra facile, ma nasconde piccole insidie come correre sul pavé e affrontare la leggera pendenza di via Roma che, se all’andata è in discesa, al ritorno è da affrontare in salita mettendo a dura prova gambe e fiato.