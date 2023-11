STORIE DI MONTAGNA/ 86 - Simona e le sue Cara-Melle!

La storia che ti i racconto oggi profuma di cioccolato squisito, di un viaggio che da Benevento arriva nel piccolo paesino di Melle (Valle Varaita -CN), di confetti golosi, colorati e golosi, prodotti artigianalmente in un piccolo laboratorio di montagna. Ti racconto la storia di Simona, una ragazza che si è fatta accogliere da una comunità e che ha trovato in montagna il suo piccolo grande mondo.

Simona nasce a Benevento nel 1984, finisce il liceo scientifico e decide di frequentare scienze forestali e così, nel 2004 arriva in Piemonte, a Torino. Si innamora di questa città, in cui trascorre la maggior parte del suo tempo. Dopo la laurea però si rende conto che, nonostante il suo amore per la montagna, professionalmente non è la sua strada.

Nel 2017, per caso, inizia il suo viaggio nel mondo del cioccolato, e frequenta un corso a Belluno per otto mesi. Finita questa formazione inizia a lavorare in un ristorante come addetta ai dolci. Arriva uno stop che ferma tutto il mondo, il Covid, quindi anche la nostra Simona. Nella pausa obbligata arriva la scelta di ritornare in Piemonte e l'occasione di lavorare presso una cioccolateria di Torino. Simona, ospite di amiche, inizia la sua avventura percorrendo finalmente la strada che aveva scelto.

Nel cuore di Simona, nella dolcezza di questa ragazza, del suo fare mite e gentile, nella sua pacatezza, arriva però la voglia di cambiare ancora.

Aveva più volte sentito parlare della Valle Varaita e degli Antagonisti, questi giovani temerari che hanno ridato vita ad un borgo alpino, e di cui, in passato, vi ho raccontato. L'annuncio di ricerca personale per la stagione estiva la porta dalla città al piccolo Comune di Melle a maggio 2022 da dove non è più andata via!

"Per me gli Antagonisti sono stati una famiglia!" mi dice emozionata Simona. Essere impegnata nella stagione estiva mi ha aiutato a capire cosa volevo fare veramente, mi ha dato un appoggio per poi trovare la mia vera strada.

Ma com'è ritornata Simona a fare confetti e dragée (praline ricoperte di cioccolato)? Quando in te c'è qualcosa che vuoi fare veramente alla fine trovi il modo e così, Simona, iniziando a fare delle prove nel laboratorio del gelato degli Antagonisti, è ritornata a produrre le sue dolcezze, ha trovato un suo laboratorio e, a Febbraio 2023, è nata "CaraMelle" la confetteria di Valle".

Ho passato con lei qualche ora, nel suo laboratorio vista montagne. L'ho vista lavorare, incartare ad uno uno i suoi "Cri-cri", sporcarsi le mani di cioccolato per fare i suoi preziosi chicchi di caffè ricoperti. Incuriosita da tutto, ho fatto mille domande e vedendola maneggiare macchine di altri tempi, ho scoperto che sono state recuperate dopo un lungo viaggio in macchina con il babbo e la sorella, in pieno agosto. "Se hai un sogno la montagna è un luogo che ti può accogliere" mi dice mentre continua la sua produzione."Convinzione e tenacia ti possono aiutare a realizzarlo!" conclude sorridendo.

L'etichetta che accompagna i prodotti di Simona dice: "Piccola bottega di valle dove i prodotti del territorio sono pensati con una nuova dolce veste". Sono le parole perfette perchè qui è davvero così.

Nei confetti ci sono le mandorle di Villar San Costanzo, quindi made in Cuneo. Nei piccoli confetti al finocchietto e alla lavanda, fiori e semi arrivano da aziende della valle.

Dove si possono trovare i prodotti di Simona? In alcuni locali della Valle Varaita, tramite instagram https://www.instagram.com/caramelle.confetteriadivalle oppure contattandola tramite messaggio su whatapp al 333 9386382.

In questo angolo di mondo, con cura e passione, un' artigiana con mani capaci crea dolcezze. Qui non trovi la perfezione, trovi l'unicità, l'autenticità, la passione per un mestiere scelto e studiato passo a passo. Tra colori, profumi e golosità, nelle domeniche d'autunno, puoi farti guidare da un sentore di cioccolato inebriante che scalda il cuore e ti porta dal piccolo paesino di Frassino (CN) per le vie più nascoste, fino a raggiungere il laboratorio di montagna dove Simona, con la sua storia, è pronta a farti conoscere le sue meraviglie! Per Natale non ti resta che regalare "caraMelle"!