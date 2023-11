Nuovo direttivo provinciale per Italia Viva. Hellmann: "Ora più radicamento sul territorio e capacità di risposta"

Il coordinamento provinciale di Italia Viva si propone di lavorare attivamente per affrontare le sfide attuali e future, promuovendo valori fondamentali quali inclusività, trasparenza e partecipazione attiva dei cittadini. La sinergia tra i membri del direttivo e l'intera comunità è fondamentale per il successo di Italia Viva nella provincia di Cuneo.

"Sono lieto di annunciare la composizione del nuovo direttivo provinciale di Italia Viva a Cuneo, frutto di un processo di selezione accurato e attento alle competenze necessarie per affrontare le sfide che ci attendono. Come presidente di Italia Viva cuneese, mi impegno a lavorare in stretta collaborazione con ogni membro del direttivo per costruire un partito ancora più radicato nel territorio, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità" dichiara Hellmann.