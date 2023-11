Per FdI Cuneo tempo di ricostruzione, Chiarenza e Giordana: "Non un congresso ordinario, l'obiettivo è tracciare un percorso per il futuro"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da Paolo Chiarenza e Guido Giordana.

***

Egregio direttore,

veterani e giovani di Fratelli d’Italia Cuneo si predispongono al congresso provinciale per rinnovare il partito. Non un congresso ordinario di partito, ma un congresso per il partito. In coerenza, non è impostato sul meschino obiettivo delle candidature per le prossime elezioni regionali e comunali, ma sulla prossima conduzione della federazione cuneese.





L’obiettivo non è tanto la figura del presidente provinciale – che i vertici di FdI vogliono salvaguardare – e quindi non ci sarà contrapposizione al riguardo (ci vorremo bene per l’immagine del movimento e per le mete elettorali da raggiungere). Il risultato da conseguire è la elezione del nuovo direttivo provinciale, organo statutario che “determina in linea con le direttive nazionali, l’azione politica nel territorio e negli organi istituzionali”.





A livello provinciale intendiamo ricostruire la struttura organizzativa, piuttosto latente, ma soprattutto rinnovare la conduzione politica, caduta nel placido immobilismo, nella insufficiente presenza politica, nella disattesa dei maggiori problemi del territorio, nella gestione verticistica.





Inoltre, al di là di anacronistiche e controproducenti ipocrisie, vogliamo ribadire l’apporto convinto e costruttivo delle anime che compongono FdI. Sempre nella storia contemporanea di ogni partito che si sorregge su una base di popolo e ne vuole interpretare le istanze e le aspirazioni, vi sono diverse anime che convergono ovviamente verso i medesimi valori, i medesimi intenti e i medesimi scopi. In FdI ciascuna di queste “anime” può avere diversa storia passata, ma è il presente, è l’avvenire che le accomuna con convinzione, altrimenti non farebbero e non potrebbero fare politica insieme. Fratelli d’Italia comprende un’anima nazionale e sociale, una liberale, una moderata. Tutti insieme esprimono l’identità di destra. La nostra componente vuole essere la più genuina e attiva presenza sul territorio che cerca non tanto di andare a rimorchio, ma di aggiungere ulteriori spinte al vento vittorioso di Giorgia Meloni.