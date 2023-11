Donna Comuni Fioriti 2023: terzo posto per l'albese Valentina Bona

È Giada Scanu di Sorradile (Oristano) la nuova “Donna Comuni Fioriti”, eletta al termine dell’edizione 2023 del concorso di bellezza femminile organizzato nell’ambito del meeting nazionale di Asproflor in corso a Bellegra (Roma).

La Giuria -presieduta dal professor Giovanni Barberi Squarotti e composta da Andrea Bocsi (giudice mondiale del concorso Communities in Bloom), Franca Giusti, Graziella Tara e Sofi Tandin (vincitrice dello scorso anno)- ha scelto la giovane sarda tra le sette concorrenti finaliste.

«È stato molto difficile scegliere chi premiare», ha commentato il presidente di Giuria, Barberi Squarotti, facendo i complimenti a tutte le ragazze partecipanti per la bellezza e la bravura. I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base di diversi parametri, tra cui il portamento, la simpatia nonché la capacità di espressione e la proprietà di linguaggio. In particolare, l’edizione 2023 di Donna Comuni Fioriti è stata dedicata al tema della sostenibilità, con riflessioni sul tema e messaggi dedicati agli aspetti ambientali, anche attraverso alcuni vestiti e accessori che sono stati mostrati nel corso delle sfilate. Tra questi, abiti in fibre naturali e i gioielli a forma di fiore, questi ultimi realizzati da Terry Creazioni utilizzando cialde del caffè riciclate.