Lpm Bam Mondovì-San Giovanni in Marignano 3-0, l'ex Chiara Ghibaudo: "Tornare qui è sempre una grande emozione" (VIDEO)

Ritorno da ex per la giovane palleggiatrice cuneese Chiara "Kiki" Ghibaudo. La sua Omag San Giovanni in Marignano, questo pomeriggio è incappata in una sonante sconfitta per 3-0, subita a opera della Lpm Bam Mondovì, società nella quale la stessa Ghibaudo ha mosso i primi passi. Per Lei, tuttavia, è giunto il calore "consolatorio" di amici, parenti e del pubblico di casa, che l'hanno accolta al PalaManera di Mondovì con abbracci e applausi. Eccola ai nostri microfoni al termine del match: