Lpm Bam Mondovì-S.Giovanni in Marignano 3-0, la Mvp Clara Decortes: "Abbiamo sciolto le nostre insicurezze" (VIDEO)

Con una Clara Decortes così, tutto è possibile! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio si è regalata una prestazione senza incertezze, tutta cuore e grinta, grazie alla quale ha messo alle corde una big del girone come la Omag San Giovanni in Marignano, superata con un netto 3-0.

La regina del match, però, alla fine è stata lei: Clara Decortes, autrice di 28 punti, che farli in tre set non è proprio come fare una passeggiata. A fine gara il taraflex del PalaManera portava ancora i segni delle sassate esplose dall'opposto del Puma, eletta meritatamente a fine gara MVP dell'incontro. Eccola ai nostri microfoni: