Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì più bella della stagione travolge il San Giovanni in Marignano per 3-0

Grande prova di carattere della Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera supera la Omag San Giovanni in Marignano con un netto e convincente 3-0. Pumine brave in tutti i fondamentali e trascinate dai punti dell'opposto Clara Decortes (28 punti) e da Alice Farina (12), ribattezzata per l'occasione "The Wall". Per le ospiti, invece, qualche problema di troppo in fase difensiva, mentre in attacco non sono bastate le stoccate della sempreverde Serena Ortolani (14).

PRIMO SET: Alice Farina risponde con una perfetta fast al muro vincente di Sveva Parini. Break per le monregalesi, avanti 4-2. Le ospiti reagiscono e piazzano un contro-break per il 4-6. La forza d'attacco delle romagnole inizia a farsi sentire e la Omag vola a +4. Momento di difficoltà delle Pumine e sul 7-12 coach Gazzotti ferma il gioco e chiama il primo time-out dell'incontro. Al rientro in campo la Lpm mette a segno quattro punti di fila. Coach Bertini ricorre al time-out quando il tabellone luminoso indica il punteggio di 11-12. Le padrone di casa si fermano, mentre il San Giovanni scappa via sul 13-17. Il Puma torna a graffiare e si avvicina a una sola lunghezza dalle avversarie. Le squadre tornano in parità sul 19-19. Con astuzia Clara Decortes trova il punto del 23-22. Il muro di Lux porta in dote due set-point sul 24-22. Time-out chiesto da Bertini. Al secondo tentativo arriva la stoccata vincente di Clara Decortes, che chiude sul 25-23.

SECONDO SET: si riparte con l'errore al servizio di Veronica Allasia. Pumine sul 3-2 dopo l'ace di Alice Farina. Ace anche per Kristine Lux, 6-4. La Lpm continua a spingere e si porta sul 9-5. Inevitabile time-out chiesto dalla panchina romagnola. Le pumine viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e si portano sul 12-6. Nelle ospiti entra in campo Chiara Ghibaudo. La Omag piazza un pericoloso break e sul 13-11 coach Gazzotti preferisce chiamare il time-out. Ancora un muro di Alice Farina e sul 18-15 coach Bertini chiama il time-out. Al rientro in campo arriva il break per le romagnole. Pumine nuovamente arrembanti che si portano sul 23-19. L'errore di Pecorari al servizio porta 4 set-point per la Lpm. Il set si chiude alla prima chance sul 25-20, complice la palla out di Alice Nardo.

TERZO SET: Clara Decortes mette a segno il primo punto. Buon approccio al set delle pumine, che si portano sul 4-1. Giallo sventolato alla panchina romagnola. La Lpm concede poco e va a condurre sul 9-5. Time-out chiesto da Bertini sull'11-6. La Omag recupera due lunghezze. Il San Giovanni ci crede e fa sentire il fiato al Puma sul 13-11. Time-out chiesto da Marco Gazzotti. Il trend non cambia e le romagnole raggiungono la parità sul 14-14. Ace di Sveva Parini e vantaggio ospite. Ace di Cangini. Sul 18-20 coach Gazzotti si gioca il secondo time-out a disposizione. Ancora qualche imprecisione delle pumine, che consentono alla Omag di andare a +3. Break monregalese e time-out chiesto da Bertini sul 21-22. Al rientro in campo arriva il muro di Clara Decortes su Serena Ortolani, 22-22. Clara Decortes mette a segno il punto che vale un match-ball sul 24-23. Le ospiti annullano. Si prosegue ai vantaggi. L'errore di Consoli pone fine al match sul 27-25.