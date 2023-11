Volley: la Libertas Borgo San Dalmazzo ripartita al 100%

Con l’avvio di tutti i campionati di pallavolo giovanili e gli appuntamenti per i più piccoli alle porte, la Libertas guarda con orgoglio ai risultati raggiunti fino ad ora. Le squadre sono o saranno presenti sui campi da gioco di tutte le categorie giovanili a partire dalla Under 12 fino alla Under 18; alcune squadre si misureranno in campionati FIPAV altri CSI. Inoltre un’onda di energia composta da oltre 40 bambini e bambine è pronta a dare battaglia sui campi del minivolley. Solamente qualche mese fa sembrava utopia ma oggi la Libertas può dire di annoverare tra le sue file ben 100 atleti iscritti. Sono seguiti da uno staff composto da 12 allenatori, 11 segnapunti e 10 dirigenti che spendono moltissime delle loro energie per rendere la Libertas ciò che è oggi; grazie a loro non sono mancate e non mancheranno proposte per iniziative, tornei, feste e momenti di aggregazione, sempre all’insegna di uno sport sano e pulito.

Un ringraziamento particolare va proprio agli atleti, alle atlete e alle loro famiglie che hanno dato fiducia alla Libertas.

U12

Domenica 5 novembre la nostra Under 12 ha partecipato al prestigioso torneo di Halloween organizzato dalla LPM Mondovì. È stata un'ottima occasione per aggiungere esperienza di gioco contro altre formazioni, alcune delle quali molto attrezzate. Il secondo posto ottenuto nel girone mattutino ha permesso alla Libertas di potersi misurare contro alcune delle società più blasonate del territorio piemontese. Il torneo si è concluso con un ottavo posto, ma soprattutto con una qualità del gioco in continuo miglioramento.

I tecnici sottolineano la loro felicità nell'aver visto negli occhi delle ragazze le emozioni forti che solo lo sport sa regalare. Una menzione speciale per il continuo incitamento da parte dei genitori, che per l'occasione si sono trasformati in veri e propri tifosi!

U14 FIPAV E RAGAZZE CSI

Con il turno di riposo di sabato 11 novembre si conclude il girone di andata dell’under 14 FIPAV della Libertas Borgo, squadra che affronta per la prima volta questo campionato, avendo modo di confrontarsi con le pari età di altre belle realtà del cuneese. Su quattro partite sono state conquistate due vittorie e subite due sconfitte e sono state tutte ottime occasioni di crescita, sia quelle aggiudicatesi per 3 a 0 che le difficoltà incontrate nelle due perse per 3 a 1. Si sono alternati momenti di buon gioco a momenti di leggera confusione, i nuovi meccanismi cominciamo ad essere un po’ più familiari, ma vanno ancora sicuramente assodati, anche se i due mesi di lavoro in palestra cominciano a dare i primi frutti. Obiettivo del proseguo della stagione sarà sicuramente insistere nella ricerca della continuità, che è mancata soprattutto nelle due sconfitte, ma c’è ancora molto margine di crescita; il percorso è ancora lungo per raggiungere un livello di gioco superiore, ma le ragazze sono sulla buona strada. Per quanto riguarda la squadra dell’under 14, categoria “ragazze” CSI della Libertas Borgo l’ottimo esordio ha portato tanto entusiasmo all’interno del gruppo, una bella vittoria per 3 a 0 che dà morale per le prossime sfide che arriveranno. Anche in questo caso le ragazze hanno saputo gestire bene le novità introdotte nel sistema di gioco e lottando su ogni pallone sono riuscite a conquistare i 3 punti.

U16

Esordio casalingo per le allieve (ragazze nate negli anni 2008 e 2009) borgarine. Il gruppo è sufficientemente soddisfatto del risultato di questo primo incontro anche se la tensione del debutto stagionale ne ha limitato le potenzialità. Nei primi due set, raggiunto un vantaggio sufficiente, ha gestito i parziali senza però riuscire a incidere come avrebbe dovuto. Il terzo set invece è partito in difficoltà nei primi scambi arrivando ad uno svantaggio di 6 punti. La calma e l'intelligenza del gruppo hanno permesso però di colmare il divario e infine raggiungere il meritato 3-0. Testa ora al prossimo incontro cercando di togliere freno e tensione

Le ragazze della juniores vincono e, in parte, convincono contro l'Auxiulium. Nel primo set una partenza un po' zoppicante permette alla formazione avversaria di allungare fin da subito; il miglioramento della qualità del gioco da metà set in poi, però non è sufficiente per riuscire a rientrare nel punteggio. Il secondo set parte sulla scia del finale del precedente e la Libertas riesce a portarsi subito avanti nel punteggio. Il maggior ordine in campo permette alle borgarine di controllare e aggiudicarsi il parziale. La partita a questo punto è in pieno controllo della Libertas che riesce ad aggiudicarsi anche la terza frazione. Una vittoria di squadra che fa classifica, morale e dà anche qualche consapevolezza in più.