MotoGp Malesia 2023, Bastianini vince a Sepang

(Adnkronos) - Enea Bastianini vince il Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGp. Il pilota riminese della Ducati precede sul circuito di Sepang Alex Marquez. Terzo sul podio Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale, davanti a Jorge Martin arrivato al quarto posto con la Pramac.

Bastianini domina dall'inizio alla fine della gara: prende il comando al primo giro e non si guarda più indietro, annullando il tentativo di rincorsa di Marquez, apparso il pilota più in forma nella prima parte del weekend. Bastianini torna al successo dopo oltre un anno, interrompendo il digiuno che durava dal Gp di Aragona del settembre 2022. Bagnaia, con il terzo posto, ottiene il massimo in chiave iridata. Il campione del mondo guadagna altri 3 punti su Martin e sale a +14 rispetto all'iberico. Il duello prosegue nel prossimo weekend con il Gp del Qatar, penultimo appuntamento del Motomondiale che si chiuderà poi nel weekend del 24-26 novembre a Valencia.