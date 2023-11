A Villafranca Piemonte (To) si parla di ‘Agricoltura ed energia. Le nuove sfide del mondo agricolo’

Villafranca Piemonte torna al centro del mondo agricolo e zootecnico con il convegno in programma venerdì 17 novembre a partire dalle 8,15 al Pala Bus Company in via Brigata Alpina Taurinense. L’incontro ‘Agricoltura ed energia. Le nuove sfide del mondo agricolo’ è organizzato dal Comune di Villafranca Piemonte, in collaborazione con il Banco di credito Azzoaglio e la società di consulenza SCIA Srl.

“Perché a Villafranca Piemonte? Perché il nostro paese, così come tutto il Pinerolese ed il Saluzzese, è una zona a prevalente valenza agricola, dove le aziende sono davvero numerose e contribuiscono considerevolmente all’economia del territorio. In particolar modo le aziende agricole di allevamento di suini e bovini da carne e da latte, rappresentano una realtà importante” afferma il sindaco Agostino Bottano. Proprio in virtù della concentrazione di questo tipo di attività il Comune di Villafranca Piemonte sta lavorando alla progettazione di un biodigestore anaerobico (biogas) consortile, con il coinvolgimento delle aziende agricole in qualità di soci, consorziati o semplici confluitori. Il refluo verrà immesso nell’impianto, non tramite trasporto su gomma con autobotti ma direttamente con un liquamodotto che collegherà la stalla all’impianto, evitando le emissioni di gas prodotto dai trattori durante il trasporto con benefici all’ambiente. “Lo smaltimento dei liquami, con convogliamento in impianti di depurazione con divieto di spargimento nei campi, è una delle tante disposizioni che l’Europa imporrà nei prossimi anni ed alla quale dovranno adeguarsi le aziende agricole per poter continuare la propria attività ed accedere ai contributi” sottolinea Bottano. L’impianto sarà progettato per poter essere poi convertito in produzione di idrogeno.

Non è la prima volta che Villafranca Piemonte si propone come centro per la riflessione sul mondo agricolo: nel 2019 con un convegno, simile a quello che si svolgerà venerdì 17, aveva riscosso l’interesse del pubblico. “Ripetiamo l’esperienza positiva accendendo i riflettori sull’area del basso torinese e cuneese dove sono insediate tra le più grandi aziende zootecniche di bovini e suini con rilevanza a livello nazionale – commenta l’assessore all’agricoltura del Comune di Villafranca Piemonte Gianluca Monterzino –. Si tratta, inoltre, di un mondo in continua evoluzione: negli ultimi dieci anni, con l’avvento delle energie rinnovabili, lo stesso territorio ha dimostrato capacità di investire molto su biogas e sul fotovoltaico”.

Nella mattinata di venerdì 17, al Pala Bus Company, si susseguiranno gli interventi di relatori di alto livello, di professionisti del settore, ma anche dei rappresentanti della politica. “Avremo l’europarlamentare Gianna Gancia, ci saranno assessori e consiglieri regionali e provinciali, e abbiamo invitato il ministro Francesco Lollobrigida che, se non riuscirà a partecipare, verrà rappresentato dall’onorevole Augusta Montaruli, e si collegherà via video” annuncia Bottano. Inoltre ci saranno i rappresentanti delle associazioni di categoria: Cia, Confagricoltura e Coldiretti.

Gli interventi saranno concentrati sui numerosi temi che riguardano l’agricoltura: “Un’ampia pagina sarà dedicata alle energie alternative con esperti a livello nazionale. Si parlerà poi della nuova Pac, del Psr, ci sarà un importante collegamento con il mondo della finanza con delucidazioni su Ismea, sul Mediocredito e le linee finanziarie generiche – dettaglia Monterzino –. Infine si potrà interloquire con i professionisti, i dirigenti e i funzionari pubblici”. Per quanto riguarda il tema della scarsità idrica si parlerà di nuovi sistemi innovativi di irrigazione a pivot o a torri semoventi, che oltre a garantire una riduzione d’acqua, danno la possibilità di accedere a contributi europei. Sul tema interverrà anche il Presidente della Fondazione Podere Pignatelli, il professor Amedeo Reyneri.

Il programma di ‘Agricoltura ed energia. Le nuove sfide del mondo agricolo’:

Ore 8,15 registrazione dei partecipanti

Ore 8,45 Saluti istituzionali

Agostino Bottano (sindaco di Villafranca Piemonte)

Simone Azzoaglio e Carlo Ramondetti (presidente esecutivo e direttore generale del Banco di credito Azzoaglio)

Renzo Marcon e Luca Fusta (SCIA Srl)

Sono stati invitati:

Gianna Gancia (europarlamentare)

Francesco Lollobrigida (ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare)

Alberto Cirio (presidente della Regione Piemonte)

Marco Protopapa (assessore all’agricoltura della Regione Piemonte)

Ore 9,15 Associazioni sindacali di categoria

Cristina Brizzolari (presidente Coldiretti Piemonte)

Enrico Allasia (presidente Confagricoltura Piemonte)

Gabriele Carenini (presidente Cia – Agricoltori italiani Piemonte)

Ore 9,40 Pac, Psr, Garanzia al credito

Luca Palazzoni (CE.SAR)

Annamaria Valsania (responsabile programmazione e coordinamento sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile della Regione Piemonte)

Paolo Balocco (direttore dipartimento agricoltura e cibo della Regione Piemonte)

Livio Proietti (commissario straordinario Ismea)

Ore 11 Coffee break

Ore 11,15 Fotovoltaico, biogas, biometano e idrogeno: scenari futuri per l’agricoltura

Michele Mellano (direttore del CIAC)

Marco Marchisone (STA engineering Srl)

Andrea Chiabrando (STA engineering Srl)

Ore 12,15 Banzo Azzoaglio e SCIA Srl – I prodotti per l’agricoltura e l’agroenergia

Carlo Ramondetti (direttore generale del Banco di credito Azzoaglio)

Luca Fusta (SCIA)

Ore 12,30 Dibattito

Ore 12,45 Chiusura dei lavori

Gianluca Monterzino (assessore all’agricoltura del Comune di Villafranca Piemonte)

Ore 13 Pranzo