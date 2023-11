Coldiretti Cuneo a Scrittorincittà: "Sì al cibo naturale, battaglia di civilità per il territorio"

“Argento vivo” è il tema scelto per l’edizione numero 25 di Scrittorincittà, evento culturale di punta dell’autunno cuneese che prende il via mercoledì 15 novembre, un tema di slancio che Coldiretti Cuneo abbraccia con entusiasmo.

Se “argento vivo” si dice di chi non sta mai fermo, di chi non smette mai di pensare, riflettere e ideare, è vero che l’argento vivo anima da sempre la Coldiretti e le sue battaglie, come quella per contrastare lo sbarco sulle nostre tavole degli alimenti prodotti in laboratorio, dalla “carne” finta al “latte” senza mucche fino al “pesce” senza mari, laghi e fiumi.

Un anno fa a Scrittorincittà Coldiretti presentava la petizione “NO al cibo sintetico” e molti passi in avanti sono stati fatti da allora. La Coldiretti ha raccolto 2 milioni di firme in tutta Italia a sostegno di una legge per fermare i cibi sintetici in assenza di adeguate garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare ed ambientale. La mobilitazione ha raccolto un consenso trasversale anche nella Granda, con oltre 12.000 cittadini firmatari e il 60% dei Comuni aderenti.

Grazie a questo importante risultato, in primavera il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge contro i cibi sintetici, già approvato dal Senato, che ora è in discussione alla Camera.

“Puntare sui cibi sintetici significa svuotare i nostri territori, dalla montagna fino alla pianura, da chi se ne prende cura, li presidia quotidianamente e li tutela, con conseguenze disastrose sull’ecosistema, sulla tenuta idrogeologica, sulla biodiversità. È chiaro allora che il tema del cibo sintetico è molto più complesso di quanto le grandi multinazionali vogliono farci credere con l’alibi del benessere animale e della tutela ambientale. Il nostro sì al cibo naturale è una battaglia di civiltà e in difesa delle nostre terre” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“Senza contare l’inganno per i consumatori – aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu – insito nell’utilizzo dei termini ‘carne’ o ‘latte’ per prodotti che carne e latte non sono. La verità è che non si tratta affatto di cibo ma di prodotti ingegnerizzati, con processi di lavorazione molto più simili a quelli dei farmaci e proprio in questo ambito devono essere valutati per garantire la sicurezza alimentare”.

In difesa delle eccellenze agroalimentari locali e del nostro territorio, a Scrittorincittà 2023 Coldiretti porterà avanti la campagna di sensibilizzazione sui rischi della “carne” e del “latte” sintetici.

A margine della cerimonia di assegnazione del “Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo”, in programma venerdì 17 novembre alle ore 18.30 al circolo ‘L Caprissi, in piazza Boves 3, sarà proposta una degustazione di autentici prodotti della terra, buoni, genuini e a Km zero, firmati Campagna Amica.

“Agli autori e al pubblico di Scrittorincittà, sensibili e attenti ai temi della qualità a Km zero e della biodiversità, porteremo la testimonianza del nostro impegno quotidiano a tutela dei produttori agricoli, dei consumatori e di stili alimentari naturali, fondati su qualità e tradizione” conclude il Presidente Nada.