A Giulia, mamma della piccola Mirabel, il Museo Mallé di Dronero dedica un importante cammeo

In occasione del consueto appuntamento “Ogni 8 del mese un 8 marzo”, mercoledì il Museo Mallé ha dedicato un cammeo a Maria Giulia (conosciuta da tutti come Giulia) Focaru, la mamma della piccola Mirabel deceduta lo scorso 31 ottobre .

"Maria Giulia non è originaria di Dronero ma ci vive da giovane madre qual è, venticinque anni appena che hanno dato un senso alla quotidiana resistenza alla morte che le ha portato via, da pochissimo, la bimba Mira. Certo, del suo dramma potrebbero essere molte le figure che condividono i medesimi tristi destini, ma lei ha avuto un modo tutto suo di affrontare i pregiudizi e i cliché intorno al fine vita e alle sue modalità di manifestarsi. È stata a volte esagerata, totalizzante, scomoda e lunatica. Ha affrontato il futuro e le incognite a testa alta guardando la “bestia" che divorava sua figlia diritta negli occhi, raccontandocela senza filtri con una naturalezza disarmante. In modo pulito, senza retorica, senza secondi fini. La sua personale battaglia non ha cercato la visibilità fine a sé stessa ma è stata affrontata ogni giorno per raccogliere un briciolo di forza in più proveniente dalla narrazione sui social di una realtà cruda".