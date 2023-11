A Mondovì una lezione aperta sulle elezioni comunali

Sta proseguendo in queste settimane il corso di formazione “Conoscere le Amministrazioni Locali”, organizzato dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.) in collaborazione con il C.F.P. Cebano-Monregalese e patrocinato dalla Provincia di Cuneo, che propone una “lezione aperta” sul tema dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, suo procedimento e relativi ricorsi, a cui potranno partecipare anche esterni al corso interessati alla materia. Interverranno la dott.ssa Sara Demaria del Comune di Cuneo, responsabile ufficio anagrafe ed elettorato, ed il dott. Federico Borgna, già Sindaco della città di Cuneo e Presidente della Provincia.

«Questa lezione ha come obiettivo quello di conoscere i meccanismi e le procedure di un’elezione comunale, analizzando casistiche e procedimenti di ricorso». Commenta Serena Gasco di AISPA «Per questo motivo si è pensato con il C.F.P. Cebano-Monregalese di rendere questa lezione aperta al pubblico: perché molte volte non si hanno chiare le modalità di elezione di un Consiglio Comunale, diverso in base alla grandezza del comune, le fasi di presentazione dei candidati, i requisiti, i ricorsi previsti ed a cui ci si può appellare».