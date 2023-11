All’Arimondi Eula di Savigliano e di Racconigi si formano i futuri geometri, figure professionali vicine al territorio

Il geometra è un professionista poliedrico e versatile, la cui formazione gli consente di avere una visione d’insieme sui vari ambiti in cui opera. Oltre alla progettazione edilizia, il geometra ha competenze ed opera nel campo della sicurezza, della stima immobiliare e assicurativa, della topografia, dell’amministrazione condominiale e consortile, nonché della cura di pratiche per successioni, locazioni, espropri, contratti, indennizzi … In effetti, pensandoci bene, si ricorre al geometra quando si ha bisogno di effettuare computi metrici, redigere polizze assicurative, affrontare problematiche tramite i sindacati agricoli, arredare gli interni e progettare le aree verdi di giardini pubblici e privati.

La figura è anche molto richiesta nei tribunali come consulente tecnico d’ufficio o di parte per dirimere controversie.

Ulteriore settore di competenza è quello rurale e per consentire al geometra di avere strumenti adeguati, nel corso delle Costruzioni Ambiente e Territorio dell’Istituto “Arimondi-Eula” di Racconigi, da alcuni anni, si ripropone lo studio di alcune tematiche di economia agraria ed estimo rurale, finalizzate alla stima del valore delle scorte, del capitale fondiario ed agrario.

Ultimamente il piano di studi ha dato sempre più importanza alla salvaguardia del territorio e alla sostenibilità ambientale, focalizzando l’attenzione sulle energie rinnovabili, sugli impianti fotovoltaici, sulla coibentazione degli edifici, sulle certificazioni energetiche non solo con lo studio teorico, ma anche attraverso progetti interni alla scuola ed esterni in collaborazione con enti privati e pubblici.

Tuttavia non si esaurisce qui la spendibilità professionale del geometra: oltre ad esercitare la libera professione può lavorare come dipendente in imprese private, ma anche in enti pubblici come comuni, province, aziende sanitarie locali, uffici del Genio Civile, Agenzie delle Entrate e nelle scuole medie superiori ad indirizzo CAT con la mansione di docente tecnico pratico.

Il “Geometra” ha una formazione di ampio respiro, ispirata alla visione e all’approccio globale dei problemi analizzati nella loro complessità: risultando una figura chiave per la conoscenza profonda del territorio in cui opera, ed è in grado di fare una sintesi e interloquire con molte altre figure tecniche più settoriali e distanti dagli usi e dalle consuetudini locali di cui è necessario fare tesoro per orientarsi correttamente nelle scelte lavorative e progettuali.

