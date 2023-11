Arriva a Dronero “Circus”, il varietà degli illusionisti Brando y Silvana premiati in tutto il mondo

Nell’ambito della rassegna magica Sim Sala Blink, organizzata dal Circolo Magico Blink, Dronero si prepara ad accogliere uno spettacolo davvero straordinario.

Sabato 18 novembre, alle ore 21, arriverà infatti al teatro Iris “Circus”, varietà magico direttamente dall’Argentina con protagonisti Brando y Silvana, coppia di illusionisti premiati in tutto il mondo.Spettacoli realizzati in più di 20 Paesi negli ultimi anni, illusionismo, mimo e giocoleria mescolati in modo sublime.Brando è Héctor Verikas, allievo di Enrique "Kartis" Carpineti, illusionista da una vita per metà musicista, e affascinato dai Beatles.

Silvana è Silvana Gordiola, mimo, clown, illusionista e attrice, allieva di Norman Briski e Guillermo Angelleli. I due sono una coppia artistica dal 1991 e fanno parte del ristretto gruppo di illusionisti che ha avuto l'onore di presentare il proprio lavoro presso il prestigioso Magic Castle di Hollywood.“Un viaggio magico nell'affascinante mondo di un circo itinerante pieno di personaggi intimi, sorprendenti e sognanti, dove la magia è il filo conduttore.

”Lo spettacolo "Circus" si chiama così per via dell'ambientazione dei personaggi e dei diversi numeri magici. Rappresentato in Catalogna, Spagna, Italia e Germania, proprio in quest’ultimo Paese nel 2010 è stato premiato come "The Best Comedy".

Si tratta di un varietà magico adatto a tutta la famiglia, dove gli adulti si divertiranno come bambini e quest’ultimi vedranno come i loro sogni possano diventare realtà. Un’atmosfera incredibile caratterizzata da numeri unici, dai personaggi interpretati che hanno la sorprendente capacità di mescolare varie discipline artistiche, come la pantomima, il teatro, la musica e la giocoleria, insieme al filo conduttore: l'illusionismo!

“È uno spettacolo unico e genuino, pieno di tenerezza ed emozione - commenta Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico - che delizierà il pubblico e lo sorprenderà con trucchi spettacolari. È un onore per noi ospitare Brando y Silvana, coppia straordinaria sul palco e nella vita. Sarà una serata di incontro con vari personaggi del circo, di magia, divertimento e stupore. Soprattutto, sarà rivivere magiche emozioni di altri tempi, in uno spettacolo assolutamente imperdibile!”.

Ingresso unico 12 euro, la rassegna magica Sim Sala Blink, patrocinata dai Comuni di Dronero, Busca e Cuneo, dalla Provincia di Cuneo e dall’ATL Cuneese. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.