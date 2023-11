Bra: riaperto il bando "Hospitality Manager" a sostegno degli academist fuori sede

Fa il “bis” il bando per destinare dieci borse di studio dedicate al percorso in Hospitality Manager promosso dalla ITS Academy Turismo di Bra grazie al sostegno di Ascom Bra, nato con l’obiettivo di favorire e facilitare la formazione post-diploma e post-laurea dei giovani fuori sede, in considerazione delle numerose richieste fuori porta ricevute.