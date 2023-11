Calici e forchette, il centrodestra monregalese: "Oltre 150 mila euro per un evento per pochi: valeva la pena stravolgere il format?"

A Mondovì si è da poco conclusa la kermesse eno-gastronomica “Calici e Forchette-Peccati di gola”: "Uno degli eventi più caratteristici e seguiti della Città di Mondovì – dice il capogruppo del centro-destra, Enrico Rosso – che quest'anno la Giunta comunale ha voluto modificare profondamente, creando addirittura due eventi – uno a Breo ed uno a Piazza – che a nostro avviso hanno faticato a dialogare e che hanno avuto un successo molto modesto".

"Partiamo dal fatto che il nuovo format non ha soddisfatto – prosegue Rosso -: tralasciamo la chiusura per più giorni di corso Statuto, che ha creato più di un problema alla viabilità e alla fruibilità della città. Il pubblico ha avuto un drastico calo rispetto al passato, gli espositori – che hanno dovuto pagare anche ingenti somme per la partecipazione – per la maggior parte non sono stati soddisfatti. Quello che è avvenuto a Piazza, seppur un buon tentativo di riportare i temi dell'eno-gastronomia in una dimensione culturale, è apparso assolutamente slegato da quanto accadeva a Breo. E questo nella totale incertezza del pubblico, che non ha ben compreso “cosa ci fosse” a Piazza e nella maggior parte dei casi ha fatto ritorno a Breo con profonda delusione".

Insomma, un evento non pienamente riuscito. "Quello che ci preoccupa – aggiunge Enrico Rosso, unitamente ai colleghi consiglieri Rocco Pulitanò e Carlo Cattaneo – sono i costi della manifestazione, che sono lievitati in modo spropositato. Agli 80 mila euro già assegnati all'Associazione La Funicolare per realizzare l'evento, se ne sono aggiunti altri 70 mila. Dovevano essere addirittura 90 mila in più, ma da quanto abbiamo potuto capire leggendo i disordinati atti disponibili, solo “saltati” ben 20 mila euro di sponsorizzazioni private. E ci auguriamo davvero che ci si fermi qui e non dovremo fare i conti con altre sorprese".

Il gruppo consigliare di Centro-destra ha proposto un'interrogazione sul tema: "Vogliamo conoscere i costi reali dell'evento, vogliamo sapere cosa pensa la Giunta sui suoi esiti, e quali intenzioni ha per il futuro. In sostanza, se ritiene che gli ingenti costi sostenuti per “Calici e forchette” abbiano a loro parere portato sufficienti benefici alla città, a chi vi opera e a chi la vive".