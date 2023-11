Festa autunnale alla scuola primaria Mario Musso di Saluzzo, con oltre cinquanta chili di caldarroste

Oltre cinquanta chili di caldarroste sono state preparate alla scuola primaria Mario Musso di Saluzzo per la grande castagnata.

Un gruppo spontaneo di genitori e nonni, coordinati dalle insegnanti e dal personale del plesso, hanno ‘arrostito’ le castagne per gli alunni e i familiari, nel cortile della scuola, riaperta dopo i lavori di ristrutturazione.

I piccoli studenti, avevano preventivamente seguito in classe un percorso didattico legato ai temi della natura e delle stagioni che ha visto la realizzazione di piccoli manufatti.

Nel pomeriggio i bambini sono stati accompagnati in cortile dove hanno accolto con canti i genitori e nonni invitati alla festa delle caldarroste.

Era presente anche don Beppe Dalmasso, parroco della vicina parrocchia di Sant’Agostino, acclamato con affetto da tutti i presenti.

Prima di degustare le castagne fumanti, è stata fatta da don Beppe, una breve riflessione su “fare comunità” e sull’importanza della pace, pregando per tutti, e in modo particolare per i bambini che vivono nelle zone di guerra.

Le offerte raccolte come contributo economico, durante la festa delle caldarroste, sono state devolute per le necessità della scuola primaria Musso.

Tra gli improvvisati ‘mundajé’ e gli organizzatori, che hanno offerto le castagne, c’erano Carlo Cacciolatto, Valerio Costa, Giovanno Damiano, Bruno Dellerba, Elio Galliano, Christian Mulas, Paolo Sacchetto, e Bruno Salvagno.

Alla fine del pomeriggio gli alunni hanno ringraziato le insegnanti, i genitori e i nonni assieme ai volontari che hanno preparato le caldarroste per il pomeriggio di festa ed amicizia.