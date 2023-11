Garessio, Villa Gobbi diventa un centro culturale e aggregativo, funzionerà anche come aula studio

Un modo per valorizzare la prestigiosa struttura di Villa Gobbi a Garessio e offrire un servizio culturale e aggregativo alla comunità.

Il progetto, "Garessio On Air", è stato finanziato con un contributo di 80mila euro, attraverso il bando "Spazio Giovani di Fondazione CRC e trasformerà l'immobile ex sede della Comunità Montana, in un centro aperto a laboratori e attività, promosse da una rete di partners del territorio quali: la Cooperativa Animazione Valdocco, Garessio Oltre APS, Centro Gli Aquiloni ODV, il C.F.P. Cebano-Monregalese, Fondazione Fossano Musica e l'istituto comprensivo di Garessio.

"Ogni settimana - spiega l'assessore Paola Carrara - ci saranno un servizio di affiancamento compiti, corsi di musica e attività inclusive. Inoltre, ogni domenica sera, Villa Gobbi diventerà un centro aggregativo con la collaborazione con Garessio Oltre."

Le attività prenderanno avvio dal 20 novembre. Villa Gobbi sarà aperta il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Gli spazi sono anche adatti per essere utilizzati come aula studio da chiunque.