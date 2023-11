In distribuzione nelle case dei monregalesi l'opuscolo "ViviMondovì" con il coupon per viaggiare in fune a prezzo ridotto

Uno strumento facile e intuitivo dove poter trovare informazioni corrette e aggiornate su mobilità, parcheggi, trasporti, ZTL, riscaldamento, aree verdi e agricoltura. Questo, in breve, lo spirito che sta dietro a “ Vivi Mondovì” (leggi qui) , la nuova pubblicazione voluta dall’Amministrazione comunale e realizzata in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, attiva dallo scorso mese di settembre nella sua versione digitale e in distribuzione, viceversa, in questi giorni nella sua veste cartacea. Tra i contenuti di quest’ultima, l’apposito coupon con cui richiedere la tessera residenti per viaggiare in funicolare a prezzi agevolati.

"La funicolare di Mondovì non rappresenta soltanto un importante elemento attrattivo della nostra città, ma si configura soprattutto come un imprescindibile mezzo di trasporto urbano"- il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Trasporti, Gabriele Campora - "Da qui, dunque, la possibilità per tutti i residenti di poterne usufruire a prezzi agevolati. Nella nuova pubblicazione “Vivi Mondovì” attualmente in distribuzione in ogni nucleo familiare, vi è un apposito coupon da ritagliare e da consegnare alla biglietteria di BUS Company (posta nella stazione di valle della funicolare, ndr), con cui le famiglie che non avessero già provveduto durante la precedente campagna promozionale, potranno ritirare gratuitamente la tessera impersonale a loro riservata. Ad ogni famiglia spetta una sola tessera utilizzabile però da tutti i componenti, sulla quale caricare i carnet da 20 corse della funicolare al costo di 12,00 euro. Oltre all’abbonamento mensile da 25,00 euro è quindi possibile viaggiare in funicolare a 0,60 centesimi di euro a tratta invece dei 3,00 euro tradizionali (valevoli per 4 ore) o dell‘1,70 euro del biglietto di corsa semplice da un’ora. Ovviamente resta valida l’opzione del carnet da 20 corse agevolate per tutti i residenti in possesso della tessera BIP personale. Un piccolo gesto di vicinanza a tutti i monregalesi affinché la funicolare si trasformi sempre di più in una componente urbana aggregativa e comunitaria".