Italia Nostra e Legambiente: "Il Comune di Bra mantenga integro il parco storico di Villa Augusta"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

La sezione di Italia Nostra di Bra e del Braidese e Legambiente Langhe e Roero esprimono stupore ed estrema preoccupazione di fronte al fatto che il Comune di Bra stia autorizzando nella Variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale, in corso di approvazione, la trasformazione del parco storico di Villa Augusta (anche nota come villa Chantal) in via Cacciorna in area in gran parte edificabile, stravolgendo così l’unica importante parco verde di quasi 3.800 metri quadrati in un quartiere, San Giovanni Lontano, che ha visto in questi ultimi vent’anni una massiccia cementificazione edilizia, ma pressoché privo di aree verdi pubbliche.

Parco e villa storica sono tutt’uno e come tali vengono definiti e preservati nell’attuale Piano Regolatore Generale. Il grande giardino privato, seppure in parte trascurato, è infatti ricco di alberi, anche centenari, quali Carpino, Frassino, Bagolaro, Noce, Palma, Ippocastano, Tiglio, Tasso, Abete bianco, Robinia pseudo-acacia, Pino Strobo, Cedro del Libano, Cedro dell’Himalaya.

Inoltre è una vera e propria oasi naturalistica frequentata da molte varietà di animali, in particolare uccelli quali Capinera ,Cinciallegra, Codibugnolo, Codirosso spazzacamino, Colombaccio, Cornacchia grigia, Picchio verde, Picchio rosso maggiore, Gazza, Ghiandaia, Merlo, Taccola, Pettirosso.