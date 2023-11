La terza edizione di Barolo en Primeur raccoglie 877mila euro

Con un nuovo straordinario risultato si conclude la terza edizione di Barolo en primeur: agli 811 mila euro raccolti durante l'asta solidale dello scorso 27 ottobre si aggiungono i 66 mila di domenica 12 novembre offerti durante l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, sempre al Castello di Grinzane Cavour. In totale 877 mila euro saranno devoluti a favore di progetti no-profit in Italia e all'estero.

La grande gara di generosità, voluta e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con la Fondazione CRC Donare ETS e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, ha battuto l'ultimo lotto in collegamento in diretta con Hong Kong, lo scorso 12 novembre: il ricavato dell’offerta di un anonimo donatore è stato assegnato a favore di Mother’s Choice Foundation, ente che opera nella città asiatica dal 1987 a favore dei bambini orfani e delle giovani madri in difficoltà. La dodicesima barrique fa così salire a quota 2'371'800 euro il totale dei fondi raccolti nelle prime tre edizioni di Barolo en primeur.

18 sono gli enti benefici sostenuti in questa edizione dell’asta solidale che, nel 2023, ha esteso il proprio raggio d’azione su tre continenti, con offerte non solo dall’Italia, ma anche da Londra, New York e Hong Kong.

In totale, sono 55 i progetti benefici che Barolo en primeur ha sostenuto nelle tre edizioni.

Di seguito, l'elenco completo dei filantropi e degli enti beneficiari di Barolo en primeur 2023:

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo , sostenuta da ASJA Ambiente S.p.A. con 70.000 €

, sostenuta da con 70.000 € Next Level ETS, sostenuta da Fondazione CRT con 40.000 €

sostenuta da con 40.000 € Fondazione Augusto Rancilio, sostenuta da Palladium Italia s.r.l. con 35.000 €

sostenuta da con 35.000 € Cascina Aquilone ETS , sostenuta da donatori anonimi con 66.000 €

, sostenuta da con 66.000 € Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus, sostenuta da Esclapon&CO s.r.l . con 35.000 €

sostenuta da . con 35.000 € Fondazione Matrice ETS, con il Progetto "La Banca del fare", sostenuta da Aurelio Cavallo con 16.000 €

con il Progetto "La Banca del fare", sostenuta da con 16.000 € Fondazione Ospedale Cuneo Onlus sostenuta da Aurelio Cavallo con 16.000 €

sostenuta da con 16.000 € Associazione di Volontariato Mondoqui, sostenuta da Compagnia di San Paolo con 38.000 €

sostenuta da con 38.000 € China-Italy Philanthropy Forum, sostenuto da un anonimo donatore europeo con 50.000 €

sostenuto da un con 50.000 € Comune di Roccasparvera, sostenuto da Mariano Occelli con 50.000 €

sostenuto da con 50.000 € Mother's Choice Foundation, sostenuto da un anonimo donatore di Hong Kong con 66.000 €

sostenuto da un di Hong Kong con 66.000 € We.Co impresa sociale, per l'Accademia della Vigna sostenuto da Poste Italiane S.p.A . con 20.000 €

per l'Accademia della Vigna sostenuto da . con 20.000 € Castello di Rivoli - Museo d'Arte contemporanea, sostenuto da Intesa Sanpaolo S.p.A . con 30.000 €

sostenuto da . con 30.000 € Comune di Cupramontana, sostenuto da Fondazione CR di Fabriano e Cupramontana con 35.000 €

sostenuto da con 35.000 € Cooperativa sociale Universiis e Scuola Enologica di Alba, sostenute da Fine Sun s.r.l. del Gruppo Quadrivio con 15.000 €

sostenute da con 15.000 € Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, sostenuta da un donatore anonimo con 10.000 €

sostenuta da con 10.000 € Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, sostenuta da un donatore anonimo con 125.000 €

sostenuta da un con 125.000 € Ceresio SIM S.P.A. sosterrà con 38.000 € un soggetto ancora da identificare

Quanto raccolto dai lotti comunali sarà invece interamente devoluto a favore della Scuola Enologica di Alba.