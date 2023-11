Mondovì, consolidamento di via delle Moglie: approvato il nuovo progetto di fattibilità

A causa di diversi eventi meteorici estremi registratisi negli scorsi anni, la strada comunale di via delle Moglie ha subito gravi dissesti strutturali tali da provocare l’erosione della scarpata di valle a sostegno della sede viaria e il restringimento della carreggiata in diversi punti.

In continuità con i lavori di consolidamento recentemente conclusi e al fine di evitare la definitiva chiusura della strada che causerebbe il completo isolamento dei residenti, il Comune di Mondovì ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ad un nuovo tratto della via, per un ammontare complessivo di 60mila euro.

L’importo, interamente finanziato dalla Regione Piemonte, è stato assegnato a seguito della segnalazione inviata a suo tempo dal Comune di Mondovì in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 21 e il 25 novembre 2019 nel territorio regionale.

"Continua il nostro impegno per la salvaguardia idrogeologica del territorio" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora. "Grazie a questo nuovo intervento rimetteremo in sesto un ulteriore tratto della sede viaria con evidenti segni di cedimento, mediante l’esecuzione di una “berlinese” di micropali con cordolo testa palo e ripristino dell’intera carreggiata stradale con conglomerato bituminoso. Grazie come sempre ai nostri uffici per il lavoro svolto e alla Regione Piemonte per il supporto economico concesso".