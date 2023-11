L’Azienda Vaudagna Carrelli srl, concessionario unico ed esclusivo per STILL di tutta la provincia di Cuneo, ricerca AUTISTA patente C (CQC) per guida motrice 3 assi per consegne giornaliere in provincia di Cuneo.

Inviare il curriculum vitae a: l.perazzolo@vaudagnacarrelli.com o telefonare al numero 0171-261312 dalle 8:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì.