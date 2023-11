Trasporto alunni per attività didattiche sul territorio cittadino: il Comune di Mondovì incrementa il proprio sostegno economico

Sostenere le attività formative e didattiche promosse sul territorio comunale dai due istituti comprensivi cittadini e svolte fuori dalle rispettive sedi scolastiche, attraverso un’apposita contribuzione economica che possa coprire le spese per il trasporto degli studenti. Con questa filosofia l’Amministrazione comunale ha approvato nei giorni scorsi uno specifico provvedimento con il quale viene incrementato, rispetto agli anni precedenti, il contributo annuo stanziato per ciascun istituto per il trasporto su gomma e per l’utilizzo della funicolare. In particolare, per il triennio 2023-2025 il Comune di Mondovì metterà a disposizione per l’Istituto Comprensivo Mondovì 1 e per l’Istituto Comprensivo Mondovì 2 una cifra complessiva di 13.400 euro (6.700 euro ad istituto), pari a tremila per anno solare.

"Un gesto concreto che guarda alle nuove generazioni e sottolinea l’importanza delle uscite didattiche urbane" - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e degli assessori ai Trasporti, Gabriele Campora e all’Istruzione, Francesca Bertazzoli. - "Crediamo che l’educazione dei cittadini di domani non possa prescindere da una corretta conoscenza degli elementi attrattivi della nostra città e dall’imperdibile valore aggregativo che da sempre le visite scolastiche custodiscono nel profondo. Da qui, dunque, la ferma volontà di sostenere economicamente le spese di trasporto urbano, affinché gli istituti comprensivi si sentano liberi e invogliati ad investire in attività didattiche sul territorio comunale".