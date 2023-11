Tutti i segreti della grande ruota panoramica di Asti (VIDEOINTERVISTA e FOTO)

C'è chi la critica, c'è chi non vede l'ora di salirci sopra: in ogni caso tutti ne parlano. Abbiamo fatto un giro a bordo della grande ruota panoramica che si staglia sulle casette del Magico Paese di Natale di piazza Alfieri. A farci compagnia Patrick Bolognesi, uno dei quattro titolari dell'attrazione che ci ha raccontato storie e segreti di questa giostra.

Una storia, quella della sua famiglia, che parte da lontano, con il nonno che ne 1960 aveva aperto una delle prime ruote panoramiche italiane e che arriva fino ad oggi. La ruota panoramica, oltre ad essere un capolavoro di ingegneria è dotata di tutti i comfort e dei più recenti dispositivi di sicurezza (compreso un generatore di emergenza che fa scendere a terra le cabine in caso di black out improvviso). Non solo: la giostra è accessibile a tutti, con una cabina dedicata alla persone con mobilità ridotta e un'altra ai proprietari di animali, che potranno salire con i loro amici a quattro zampe.

Vi lasciamo alla videointervista e agli spettacolari panorami di Asti ripresi in una fredda mattina novembrina.