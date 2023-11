Vicoforte, conclusi gli "Stati generali", tra le richieste: promozione turistica, potenziamento internet e interventi sulla viabilità

Si è tenuta martedì scorso a Vicoforte la seconda serata degli Stati Generali promossi dalla Giunta comunale.

L’assessore Mario Ferdidando Viola ha riassunto le richieste, i suggerimenti e le osservazioni avanzate da associazioni e privati evidenziando in particolare la loro sostanziale corrispondenza con il programma pluriennale che l’Amministrazione sta redigendo per il triennio 2024/2026.

I temi trattati riguardano in particolare la gestione della diffusione televisiva e del segnale internet, la promozione turistica, la valorizzazione del Santuario, la sistemazione della Palazzata e dell’area circostante la Basilica, i parcheggi e l’isola pedonale intorno ad essa, la sistemazione dell’area ex Fornace, la bitumatura delle strade comunali ed interventi sulla viabilità esterna, la sistemazione dell’incrocio Olle, i locali e sedi/magazzini per le associazioni, la valorizzazione della Confraternita dei Battuti, le manifestazioni fieristiche, i rapporti con le imprese, le attività produttive ed i giovani, la collaborazione con altri Comuni, il potenziamento della polizia locale e l’organizzazione degli uffici.

"E’ stata un’iniziativa di ascolto che speravamo avesse maggior partecipazione, ma che comunque è stata utilissima per puntualizzare con maggior dettaglio alcuni indirizzi programmatici già previsti nel nostro programma di mandato. - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - "Qualche nuovo suggerimento è anche stato dato e ne terremo sicuramente conto. Anche in futuro proseguiremo con occasioni di incontro con la popolazione, magari privilegiando riunioni rionali che consentano maggior partecipazione per la vicinanza ai Vicesi che vogliamo mantenere in modo costante anche a livello individuale."

Per quanto possibile tutti i suggerimenti saranno quindi recepiti già nel prossimo Documento Unico di Programmazione che la Giunta sta perfezionando ed i cui punti salienti sono stati presentati alle tre Commissioni Consiliari Permanenti riunitesi venerdì.