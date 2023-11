Daniela Pisasale della REM di Catania: grande soddisfazione per il Premio Industria Felix

In un momento in cui è sempre maggiore l’interesse verso le attualissime tematiche della sostenibilità ambientale, della tutela degli spazi verdi, della lotta all’inquinamento, della transizione ecologica e del corretto smaltimento dei rifiuti è motivo di grande soddisfazione vedere premiate aziende che fanno dell’impegno per l’ambiente la loro mission aziendale.

Una di queste realtà è REM srl, Realizzazioni e Montaggi, azienda siciliana con sede legale a Siracusa che fra l’altro gestisce a Catania uno dei più grandi impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani. All’azienda siciliana è stato assegnato il Premio Industria Felix – L’Italia che compete che dettaglieremo più avanti.

Per la cronaca, REM srl è una società a responsabilità limitata con socio unico nella persona della dottoressa Daniela Pisasale.

REM srl: un’eccellenza italiana dalla vocazione green

REM è un’azienda siciliana operativa da molti anni e che con il passare del tempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento in Italia per tutte quelle imprese che operano nel settore della gestione rifiuti e nei settori ambientali in genere nonché in quelli delle costruzioni e dei montaggi per vari tipi di industria, in quello delle infrastrutture, onshore, offshore, navali ecc.

La vocazione green di REM è nota da tempo come si può evincere dalle tante dichiarazioni fatte in passato da Pisasale; particolarmente significativo questo breve stralcio relativo alle tematiche ambientali: “In un contesto socioeconomico come quello che sta caratterizzando questi anni non si può fare impresa senza considerare alcuni aspetti che sono ormai imprescindibili”. In altri termini, è fondamentale che tutte le imprese, nessuna esclusa, puntino alla sostenibilità dei processi produttivi.

Pisasale è passata dalle parole ai fatti: i due impianti di compostaggio gestiti da REM, uno ubicato nel catanese e l’altro nel ragusano, sono dotati di innovativi impianti fotovoltaici che supportano l’alimentazione necessaria allo svolgimento dei processi produttivi.

REM srl: la grande soddisfazione per il Premio Industria Felix – L’Italia che compete

Industria Felix Magazine è un periodico di economia e finanza che esce in supplemento con il prestigioso quotidiano economico Il Sole 24 ore. La sua prima uscita risale al marzo 2019 e, come si legge sul suo sito web, “racconta talvolta con traduzioni in lingua inglese le storie delle imprese virtuose: performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili (se in possesso della Dnf o del Bilancio di sostenibilità)”.

Il periodico realizza annualmente un’inchiesta giornalistica in collaborazione con Cerved su 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e assegna in seguito il Premio Industria Felix – L’Italia che compete.

Per quanto riguarda REM srl, che ha ricevuto nel settembre 2023 la notifica del premio, la motivazione è la seguente: “Tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved dei settori Costruzioni ed edilizia”.

Più che legittima quindi la soddisfazione della dottoressa Pisasale, di REM Srl e di tutta l’imprenditoria siciliana.

La cerimonia di consegna del premio si terrà il giorno lunedì 11 dicembre a palazzo Mezzanotte (Milano), sede di Elite e Borsa Italiana. Moderatori del prestigioso evento saranno Angelo Mellone, giornalista e Direttore di Day Time Rai e Maria Soave, giornalista e Caposervizio del Tg1.