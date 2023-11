L'Austria e il suo contesto economico favorevole alle imprese

Quali sono i vantaggi economici che offre l’Austria alle aziende? Se lo chiede chi vorrebbe fare impresa ed è alla ricerca di un contesto favorevole. Se lo chiede soprattutto chi ha già sentito parlare dei benefit che, dal punto di vista degli imprenditori, il paese germanofono garantisce.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica dell’ecosistema imprenditoriale austriaco. Con l’aiuto di ABA - che supporta le imprese e i professionisti alla ricerca di opportunità all’estero - descriveremo tutti i vantaggi economici che offre l’Austria alle aziende.

Quando si parla di location estere per le imprese si fa spesso riferimento ai paesi asiatici, in alcuni casi anche ai paesi del Sud America. In generale, il pensiero corre alle realtà in via di sviluppo. Ma non è necessario cambiare continente per trovare un contestofavorevole alle imprese. Nel cuore dell’Europa vi è un paese che non è solo iper-sviluppato, ma conserva ancora tutti gli elementi che tradizionalmente attirano investitori, imprese e aziende:

Il paese germanofono cela opportunità interessanti per chi vuole investire e crescere, per chi crede in un progetto e vuole sfruttarne tutte le potenzialità.

Ma sono tanti i vantaggi economici che offre l’Austria alle aziende. Ecco i più importanti.

● E’ un mercato ad alto potere d’acquisto. L’Austria è uno dei paesi più ricchi di Europa. Significa che la gente può spendere e che la domanda di beni/servizi è sostenuta.

● Ospita professionisti altamente qualificati. Non si può praticare imprenditoria senza stringere collaborazioni e legami, senza costruire un network di talenti. In virtù di un ambiente stimolante e di un contesto educativo di prim’ordine, i talenti austriaci sono numerosi, iper-qualificati, ben istruiti.

● Clima economico pro-imprenditoria. Il contesto sociale austriaco rema a favore delle imprese, o almeno dell’idea di fare impresa. Chi investe in Austria, dunque, gode di un ambiente favorevole, che gli consente di esprimere appieno le proprie potenzialità.

● Sistema paese pro-imprenditoria. La burocrazia austriaca è nettamente più snella di quella italiana. Anzi, è tarata proprio per l’espansione e lo sviluppo dell’iniziativa privata. Lo stato è amico degli imprenditori.

● Elevata qualità della vita. Ultimo ma non ultimo, il tenore di vita che il paese garantisce. C’è poco da dire: tra trasporti efficienti, cura del verde pubblico, qualità delle infrastrutture, in Austria si vive bene.

No al fai da te

Investire in Austria,in Austria, è quindi un'ottima idea. Tuttavia, ciò non significa che sia semplice darle seguito. Stiamo parlando pur sempre di un paese straniero, che sottopone alcuni shock culturali a chi proviene da contesti radicalmente diversi. Le leggi sono diverse, come diverso è il sistema burocratico e fiscale. Senza contare la difficoltà a stringere legami, che è tale a prescindere dal clima favorevole che un imprenditore può avvertire.

In ragione di ciò, “fare da soli” è una pessima soluzione. E’ necessario farsi guidare nel processo di investimento, nella messa a regime del proprio progetto imprenditoriale.

In soccorso giungono alcune imprese di consulenza e assistenza specializzate esattamente nell’integrazione all’interno di contesti esteri. Il panorama è abbastanza caotico, in quanto negli ultimi tempi la domanda di servizi consulenziali di questo tipo è cresciuta, ed è cresciuta anche l’offerta.

Il consiglio è di tagliare la testa al toro e affidarsi ai migliori. Ovvero, al programma INVEST in AUSTRIA .

I servizi INVEST in AUSTRIA

è il miglior programma cui un imprenditore alla ricerca di occasioni all’estero possa mai aderire. D’altronde è specializzato non solo nell’integrazione di imprese dall’Italia al di fuori dei confini nazionali, bensì nell’integrazione delle imprese. La conoscenza della realtà austriaca è, e lo stesso si può dire delle esigenze degli imprenditori che vogliono estendere la loro attività al paese germanofono.

Tra i servizi spiccano la ricerca e la selezione della sede, l’individuazione di contatti e la creazione di network, consulenze circa le normative e i regimi fiscali, l’intermediazione per i finanziamenti e altro ancora.

Affidarsi a INVEST in AUSTRIA significa andare sul sicuro. D’altronde, ne corso degli anni ha mosso un giro d'affari di oltre 14 miliardi, ha seguito oltre 5000 progetti di insediamento, ha favorito la creazione di circa 74.000 posti di lavoro.