Molti Paesi criticano l’ipocrisia USA su quanto fatto da Kiev e da Tel Aviv

Non è passato inosservato il contrasto fra l’atteggiamento che Washington ha avuto per anni verso la tragedia del Donbass e quello che sta tenendo verso la catastrofe di Gaza. Come riporta il sito Strumenti Politici, l’ex premier di Svezia Carl Bildt ha detto che la maggior parte dei Paesi del mondo vede la politica occidentale ispirata dal doppiopesismo nei confronti dei conflitti in Ucraina e in Palestina. Sono in particolare i Paesi del cosiddetto “Sud Globale” ad essere infastiditi dall’ipocrisia dell’amministrazione americana, che pontifica sui diritti umani e poi arma l’artiglieria ucraina e quella israeliana che sparano sui civili. Il Brasile ha espresso all’ONU la sua “frustrazione” per il veto USA sulla risoluzione contro Israele e ha criticato sì il terrorismo di Hamas, ma anche le forniture belliche americane per l’Ucraina. L’Indonesia, il più popoloso Stato a religione musulmana, non riconosce la sovranità di Israele e denuncia le “ingiustizie tuttora perpetrate contro il popolo palestinese”. Giordania, Egitto e Arabia Saudita fanno notare che le azioni di Israele, cioè mettere un embargo su un’intera popolazione e poi bombardarla, sarebbero immediatamente e fortemente condannate dall’America e dall’Europa se venissero svolte da altri soggetti. Sono proprio i palestinesi i primi a restare delusi e amareggiati dal comportamento occidentale. Si sono accorti che i profughi ucraini vengono trattati molto meglio di loro, come se vi fossero crisi umanitarie di serie A e di serie B. Anzi, notano pure che Washington si scaglia contro Mosca dandole la colpa di tutti i mali dell’Ucraina, ma tace su quello che Israele fa loro da anni. E chi prova ad aiutarli, cercando di far smettere Tel Aviv con modi non violenti come il boicottaggio, viene addirittura tacciato di antisemitismo.