Previsione Bitcoin ETF, la nuova criptovaluta legata agli ETF su BTC

La possibile approvazione degli ETF Spot Bitcoin da parte della SEC sta generando un grande entusiasmo nella community cripto.

Gli ETF (exchange traded fund) Spot del Bitcoin possono farne crescere il valore, permettendo di investire nella criptovaluta attraverso i metodi della finanza tradizionale.

Di conseguenza, i trader potranno accedere al Bitcoin aggirando le barriere tecniche tipiche delle criptovalute, quali gli exchange e i wallet digitali.

Secondo gli esperti, il verdetto positivo della SEC è inevitabile, in quanto l’ente sta subendo pressione da Blackrock e dagli altri importanti asset manager che hanno richiesto gli ETF su Bitcoin.

La nuova criptovaluta in presale Bitcoin ETF è stata creata proprio per sfruttare l’entusiasmo nei confronti degli ETF Spot.

Il team del progetto, non affiliato a Bitcoin, vuole consentire ai trader di guadagnare proprio grazie agli sviluppi degli ETF Spot e della criptovaluta.

Il token nativo BTCETF infatti, verrà bruciato seguendo delle milestone, stabilite in base all’approvazione degli ETF e alla crescita del valore di Bitcoin.

Previsioni Bitcoin ETF 2023-2030

Formulare previsioni su un token ancora in presale è sempre molto difficile. Per il Bitcoin ETF, gli analisti hanno tenuto conto delle sue caratteristiche e dei risultati ottenuti finora in presale.

Va detto che la performance sul mercato del BTCETF è legata all’approvazione degli ETF Spot e alla crescita del Bitcoin. Si tratta quindi di previsioni da prendere con la dovuta attenzione.

Previsioni a breve termine (2023-2024)

Per le previsioni a breve termine del BTCETF, gli analisti hanno valutato lo stato attuale della presale e l’interesse degli investitori.

La presale del progetto ha raccolto più di 150.000 dollari, con il BTCETF venduto a 0,005 dollari. Si tratta di un risultato positivo, contando che la presale è stata lanciata da pochi giorni.

Il valore del token aumenterà per ogni fase della presale (10 in totale), con la prossima prevista al raggiungimento di 420.000 dollari.

Se la presale continuerà a raccogliere fondi con questo ritmo è molto probabile che il lancio sul mercato sarà molto positivo.

In vista del burning dei token, gli investitori della presale potrebbero decidere di fare staking per ricevere ricompense passive, attenuando la pressione di vendita del BTCETF.

Nel 2024, Bitcoin ETF potrebbe raggiungere la prima milestone del burning, bruciando il 5% dei BTCETF dedicati al burning, ovvero il 25% dell’offerta totale di 2.100.000.000 token.

Le milestone sono le seguenti:

Il volume di trading di BTCETF raggiunge 100 milioni

Approvazione del primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti

Lancio del primo ETF su Bitcoin negli Stati Uniti

Il patrimonio gestito dall’ETF Bitcoin arriva a 1 miliardo di dollari

Il valore del Bitcoin supera i 100.000 dollari

Oltre al 5% di token bruciati, il raggiungimento di ogni milestone prevede una riduzione dell’1% della tassa di vendita, attualmente al 5%. Quindi, con l’ultima milestone la tassa arriverà allo 0%.

Con il raggiungimento della prima e la seconda milestone tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, il BTCETF potrebbe arrivare a 0,0175 dollari.

Previsioni a medio termine (2025-2026)

Secondo alcuni analisti, ci sono buone probabilità che il BTCETF raggiunga tutte le milestone tra il 2025 e il 2026, arrivando al 25% di token bruciati.

L’offerta del BTCETF sarà diminuita drasticamente, con un relativo aumento della domanda e del valore, portandolo a 0,075 dollari.

Questo ovviamente, dipenderà dall’interesse dei trader per il progetto e dal supporto ricevuto dalla community e dal team di sviluppo che potrebbe decidere di dare utilità al token.

Previsioni a lungo termine (2030)

In generale, gli analisti non sono soliti fare previsioni a lungo termine, specialmente per i nuovi asset ancora in presale.

L’ipotesi è che nel 2030 il Web3 avrà completamente sostituito il Web2, con le criptovalute sempre più utilizzate nella vita di tutti i giorni.

Nel corso degli anni, il BTCETF potrebbe crescere, così come scomparire dal mercato, sostituito da altri competitor. Se il progetto rimarrà rilevante, nel 2030 potrebbe crescere fino a 0,20 dollari.

