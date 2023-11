Trendsetting Moda: Step By Step, il riferimento per look unici online e in negozio

Step By Step (stepbystepshop.com) emerge nel Salento come il riferimento della moda per la famiglia moderna. Con una gamma curata di scarpe, accessori e abbigliamento, offre un'esperienza di shopping total look in sintonia con le tendenze del momento, valorizzata da offerte esclusive e dalle collezioni dei brand più ricercati.

Navigando tra le diverse sezioni in cui si articola l’e-commerce, accessibile all’indirizzo www.stepbystepshop.com, uomini, donne e perfino i più piccoli possono trovare tantissimi capi d’abbigliamento, scarpe e accessori, che abbracciano gli stili più trendy e apprezzati in circolazione. Si va dalle camicie alle sneakers, passando per abiti, jeans, cappotti e scarpe donna.

Anche i marchi che figurano in catalogo, chiaramente, sono il risultato di un’accurata selezione. Tra le alternative disponibili, sia italiane che internazionali, possiamo ricordare Napapijri, Blauer, Nero Giardini, MaxMara, Guess, Dr Marten’s, Liu Jo, Blauer, New Balance, Albano, Blundstone o Mandarina Duck.

Le collezioni che fanno parte della proposta sono pensate per offrire ad ogni cliente un total look per ogni occasione. L’azienda, naturalmente, presta sempre una grande attenzione alla qualità degli articoli, alle ultime tendenze della moda e al Made in Italy.

Step By Step offre al proprio pubblico un’esperienza d’acquisto ibrida, capace di coniugare alla perfezione la praticità dello shopping online con la classica modalità nei negozi fisici. Oltre che dallo store ufficiale, infatti, i prodotti possono essere scoperti anche presso i tre punti vendita di Lecce, che si differenziano in base a offerta, posizione e superficie.

Step by Step di Via Lecce 72, San Cesario, sorge in un’area commerciale e rappresenta un punto di riferimento per lo shopping di tutta la famiglia. Interamente dedicato alle donne che desiderano esprimere la propria femminilità è lo store di via L. Romano 55. Mentre il negozio di via B. Martello 27 annovera brand di calzature e accessori per donna e uomo.

Senza scordare, poi, che la presenza digitale di Step By Step si è ulteriormente arricchita grazie all’integrazione dell’e-commerce Wezzì, celebre punto di riferimento per gli amanti dello shopping online.

I prodotti offerti da Step By Step, acquistabili presso i punti vendita e online, sono accompagnati da sconti vantaggiosi e impreziositi da riduzioni uniche, che portano ad un concreto risparmio. Possono essere spediti a casa del cliente o ritirati in store. Inoltre, è sempre possibile richiedere il reso, sia con ritiro al proprio domicilio che presso i negozi.

Infine, Step By Step, oltre ad organizzare eventi speciali nei punti vendita, offre l'opportunità di richiedere consulenze personalizzate, sia a distanza che in negozio, grazie alla professionalità delle addette alla vendita del team. Sono in grado di offrire proposte di total look personalizzate a seconda delle proprie esigenze.