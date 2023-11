A fine novembre a Saluzzo lo spettacolo "VajontS 23. 29 novembre 2023, a 60 anni dalla tragedia"

Mercoledì 29 novembre al teatro Magda Olivero di Saluzzo, a cura della Consulta Pari Opportunità del Comune, va in sena lo spettacolo "VajontS 23 29 novembre 2023, a 60 anni dalla tragedia". Con Norma Abram -Maurizio Ballatore - Paola Barbero - Nicoletta Bernardelli - Alberto Gagia - Andrea Fenoglio - Lucetta Paschetta - Salvatore Tafuri per la regia di Lucetta Paschetta.

Trent’anni fa Il racconto del Vajont era la voce e il corpo di Marco Paolini.

La storia del Vajont riscritta, 25 anni dopo il racconto televisivo, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, drammaturgo e regista del Teatro delle Albe, non è più solo un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma diventa una sveglia. La narrazione di quel che è accaduto si moltiplica in un coro di tanti racconti per richiamare l’attenzione su quel che potrebbe accadere. «Quella del Vajont - spiega Paolini - è la storia di un avvenimento che inizia lentamente e poi accelera. Inesorabile. Si sono ignorati i segni e, quando si è presa coscienza, era troppo tardi. In tempo di crisi climatica, non si possono ripetere le inerzie, non possiamo permetterci di calcolare il rischio con l’ipotesi meno pericolosa tra tante. Tra le tante scartate perché inconcepibili, non perché impossibili».

La Consulta Pari Opportunità del Comune di Saluzzo, in collaborazione con i lettori del Teatro del Marchesato, nel contesto della Rassegna “DISPARI OPPORTUNITA’, per non dimenticare la tragedia del Vajont: da quei morti ricordare e lavorare insieme per ri-costruire il mondo.

Entrata libera fino ad esaurimento posti.