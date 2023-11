Al Teatro Sociale di Alba va in scena: “Loudly, racconti e armonie: un viaggio ispirato a Beppe Fenoglio” (VIDEO)

L’associazione FuturAlba, attiva sul territorio cittadino ormai da qualche anno, è costituita da giovani studenti e lavoratori del territorio, ed è impegnata sui diversi fronti delle emergenze ambientali, della cultura, delle politiche giovanili e dei diritti. Uno degli scopi principali dell’associazione, è quello di valorizzare il ruolo di cittadinanza attiva dei giovani del territorio attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni e attività di carattere sociale e culturale.

Lo spettacolo “Loudly, racconti e armonie: un viaggio ispirato a Beppe Fenoglio”, che si terrà il prossimo mercoledì 15 novembre alle ore 21, al Teatro sociale di Alba nella sala storica “Marianna Torta Morolin”, arriva a conclusione di un progetto PCTO realizzato in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio, che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori albesi. Il percorso ha visto un primo momento di formazione tenuto dalla direttrice del Centro Studi, Bianca Roagna presso la mostra “Il vento e la terra - 80 anni di Resistenza” nel Palazzo Banca d’Alba e a seguire un secondo momento in cui i ragazzi, in qualità di ciceroni, sono stati chiamati all’interno della mostra a restituire quanto appreso durante la formazione, adottando però la storia di un partigiano.

A chiusura del percorso, questo evento finale: “Loudly, racconti e armonie: un viaggio ispirato a Beppe Fenoglio”, in cui i ragazzi di FuturAlba hanno voluto accostare la letteratura alla musica, senza ricercare una prevalenza tra le due forme d’arte, ma al contrario indagando l’armonia che queste possono sviluppare nel momento in cui vengono combinate insieme.

Sul palco andranno in scena alcuni racconti di Fenoglio, estrapolati da un’accurata selezione, che saranno letti dall’attrice Paola Roman e accompagnati da un percorso musicale ispirato a Fenoglio, alle opere, ai luoghi, alle radici della sua albesità, elaborato da Carlo Boccadoro ed eseguito dall’ensemble Sentieri Selvaggi, diretto dallo stesso Boccadoro.

“Per comprendere la ragione che ha portato l’associazione FuturAlba a dedicarsi alla realizzazione dell’evento – spiega Eliana Victoria Davila, vicepresidente dell’associazione - è necessario calarsi nel contesto storico e culturale che costituisce le radici della città di Alba. Le parole dello scrittore Beppe Fenoglio aleggiano tra le vie di questa città, che da sempre ha saputo come mantenere viva la memoria partigiana e quella rurale delle Langhe. I racconti di Fenoglio costituiscono tappa imprescindibile di giovani studenti come noi che vogliono affacciarsi al futuro ed essere parte attiva e viva della vita della città, tenendo sempre come punto di riferimento la storia che li ha preceduti.

La serata che portiamo sul palco vuole proprio essere l’espressione di un punto di incontro, di un’armonia tra un futuro rivoluzionario e un passato onnipresente, tra i racconti di Beppe Fenoglio e la musica, rendendosi interprete di quelle emozioni e sensazioni che hanno travolto anche noi”.

“Beppe Fenoglio, langhe, resistenza e musica di qualità. Questa iniziativa ha tutte le caratteristiche per conferire un valore aggiunto al panorama culturale e musicale della nostra città e dell’intera Provincia Granda. Per questo motivo il Consiglio regionale ha scelto di sostenere questa manifestazione - afferma Ivano Martinetti, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte – sarà un momento significativo per ripercorrere un importante pezzo di storia della nostra comunità, accogliendone gli insegnamenti sempre attuali”.

“Le iniziative culturali rappresentano occasioni fondamentali per mantenere viva e coesa la comunità e offrire momenti di crescita e approfondimento – sottolinea Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC - Per questo motivo la Fondazione CRC sostiene convintamente l’iniziativa promossa da FuturAlba per fare memoria della storia albese attraverso letteratura e musica”.

Mercoledì 15 novembre alle ore 21, Teatro sociale di Alba. Ingresso è libero.