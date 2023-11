Busca: sabato al Civico arriva Roberto Mercadini

La stagione 2023-2024 di “Il Teatro Fa il suo giro” voluta dai Comuni di Busca, Caraglio e Dronero incomincia a Busca sabato prossimi, 18 novembreù, al Civico con lo spettacolo “La più strana delle meraviglie”, monologo da e su Shakespeare di e con Roberto Mercadini: “E’ il racconto di storie - scrive il narratore, scrittore, youtuber cesenate - che contengono storie, che contengono altre storie: sul palco, in video, dentro un libro”. Una narrazione travolgente, costruita con le stesse parole degli immortali personaggi del grande drammaturgo inglese.

“Da anni – dice il sindaco Marco Gallo - sosteniamo con grande convinzione questa iniziativa, intitolata Tre Teatri e Una Grande Stagione, per offrire al nostro pubblico spettacoli di qualità e artisti di livello, in territori e spazi confinanti. E così con grande piacere sabato prossimo potremo accogliere al nostro Teatro Civico un attore e autore come Roberto Mercadini, che coinvolge un vasto pubblico in opere di contenuto culturale con gande capacità divulgativa”.

L’autore, edito da Rizzoli e ospite fisso del programma televisivo condotto da Geppi Cucciari su Rai 3 “Splendida cornice”, un raro esempio di intrattenimento culturale coinvolgente, simpatico, intelligente, così come la sua bravissima mattatrice.

Al Civico, dunque, Mercadini porterà in scena il monologo scritto e diretto da se stesso. “Ma questa è la più strana delle meraviglie! dice Orazio ad Amleto, dopo aver visto il fantasma del re. Ecco – racconta l’autore e attore - sono più o meno le parole che mi vengono alle labbra certe volte quando penso a William Shakespeare. Ai vertici incredibili della sua arte (incredibilmente alti e incredibilmente numerosi). Allora provo a raccontarvi lui, il suo tempo, il suo teatro, lo stupore e lo sgomento che io sento di fronte a questo titano. Ci provo usando le stesse parole che lui fa pronunciare ai suoi stupefatti e sgomenti personaggi. Vale a dire, vi parlo di Shakespeare con le frasi che lui ha usato per parlare di tutti noi. Quelle frasi che sembrano già dire ogni cosa. E di fronte alle quali si pensa, a volte, il resto è silenzio (che, per l’appunto, è un’altra frase di Shakespeare). Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)). A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro”.