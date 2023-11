Cuneo: al teatro Toselli il ricordo dei 100 anni di don Benevelli con il concerto di Roberto Vecchioni

Il Comitato per i 100 anni dalla nascita di don Aldo Benevelli organizza venerdì 1° dicembre alle 21 il concerto/incontro con Roberto Vecchioni al teatro Toselli di Cuneo. La serata chiuderà un anno di eventi che il Comitato ha dedicato a don Aldo Benevelli, protagonista della Resistenza cuneese e motore dell’impegno tra i laici in favore dei più poveri tra i poveri, cercando sempre di far parlare don Aldo attraverso le sue azioni, perché ciò che ha testimoniato con la sua vita e la sua attività rappresenta un chiaro messaggio al presente.