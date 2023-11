Cuneo: mercoledì al centro incontri Piergiorgio Odifreddi inaugura la 25esima edizione di Scrittorincittà

Ha finalmente inizio la XXV edizione di scrittorincittà, dal 15 al 19 novembre a Cuneo, con il tema argento vivo: cinque giorni di festa per celebrare le nozze d’argento della manifestazione letteraria e della Città, che da ormai venticinque anni si impegna a diffondere il valore del libro e della lettura, dai piccolissimi ai grandissimi, e che da sempre presta una cura particolare a bambine e bambini con un intero palinsesto dedicato a loro, parallelo al programma per adulti.

A inaugurare i primi venticinque anni di scrittorincittà, mercoledì 15 novembre alle ore 17.30, al Centro Incontri - Sala Blu sarà Piergiorgio Odifreddi con l’incontro A conti fatti… un bel traguardo. Presenza assidua del Festival, il matematico e divulgatore entrerà nel vivo del suo ultimo libro A piccole dosi (Raffaello Cortina), storia non convenzionale delle idee, dei problemi, dei metodi e dei risultati della matematica, dei percorsi mentali di chi di questa materia ha fatto un mestiere, e delle influenze che hanno subìto dai tempi e dai luoghi in cui vivono o vivevano. Dialoga con lui Danilo Zagaria.

Ma che festa sarebbe senza musica? Ad anticipare l’incontro inaugurale, e avviare la XXV edizione con il giusto ritmo, sarà la Big Band Jazz Cuneo, che per l'occasione vedrà la partecipazione e la direzione del Maestro Claudio Chiara, sassofonista dell’orchestra di Paolo Conte. Nell’angolo suggestivo e romantico del centro di Cuneo, dove Corso Dante e Corso Nizza fanno da cornice storica al Palazzo della Provincia, la BBJC (orchestra jazz stabile formata da quattordici elementi per la maggior parte Professori diplomati al Conservatorio Musicale) darà il benvenuto ai partecipanti all’inaugurazione della rassegna, in un’atmosfera dal sapore ricercato e retrò, in pieno stile Big Band.