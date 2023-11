Un successo la 40esima edizione della Stracôni: Cuneo presa d'assalto da oltre 19mila partecipanti

Domenica 12 novembre è stata una giornata indimenticabile per la Stracôni che ha vissuto la sua 40^ edizione in compagnia di 19500 amici, dog compresi, radunati in Piazza Galimberti per trascorrere insieme una giornata spensierata e divertente nel nome della solidarietà.

Cuneo è stata “presa d’assalto” fin dalle prime ore del mattino, gruppi di amici si sono ritrovati per poter esser pronti al via dato ufficialmente alle 9:30 dal presidente onorario Sergio Costamagna. Gli 8,2 Km sono trascorsi senza intoppi, percorsi a diversi ritmi, ma sempre con il sorriso. Un simpatico sole e la brezza fresca del mattino hanno reso l’atmosfera ancora più magica. La Stracôni devolverà tutto il ricavato delle iscrizioni alle scuole e alle associazioni sportive del territorio, per sostenere i loro progetti educativi e formativi, secondo la speciale classifica basata sulle iscrizioni durante la Serata del Cuore in programma il 23 novembre in Sala San Giovanni.

La giornata è stata ricca di sorprese. All’arrivo, i partecipanti oltre al solito thè caldo, al punto ristoro hanno ricevuto un pezzo dei 40 metri di pane e Nutella® preparato dall’associazione Panatè GLIevitati in collaborazione con il gruppo Creatori di Eccellenza della Confartigianato per festeggiare simbolicamente il compleanno della Stracôni.

La giornata è stata dedicata anche alla visita della mostra “40 edizioni di sport e solidarietà” in Sala San Giovanni in Via Roma 4, che ha registrato un picco di visite. La mostra sarà visitabile tutti i fine settimana fino al 26 novembre. Presi d’assalto anche i Villaggi Stracôni: il Villaggio di Proposte con la sua Isola di Volontariato e il Villaggio della Salute.

La proposta culturale per la domenica pomeriggio è stata la Visita guidata inclusiva offerta dal Museo Diocesano con un interprete della Lingua LIS. Il ricco fine settimana Stracôni ha preso il via già da sabato mattina, in un crescendo di attività e spettacoli sorprendenti.

Sabato mattina è stato possibile prendere parte alla golosa Passeggiata Gourmet, guidata dalle guide Creatori di Eccellenza. Nel pomeriggio l’attenzione del pubblico è stata catturata dagli specialisti della velocità che si sono sfidati lungo il percorso della FastCôni. Appena terminata la gara è bastato volgere lo sguardo all’insù per assistere a Stracôni Segni d’Aria lo spettacolo di danza verticale della compagnia Linea d’Aria. Dopo cena il ritrovo era in Piazza Foro Boario all’Open Baladin per

assistere alla sfilata Stracôni Eco-à-Porter. Gli abiti sono stati realizzati dalla eco-stilista Italia Furlan Artificio che utilizza tessuti di recupero dei materiali espositivi e dei gonfiabili realizzati da Peraria. In passerella si sono cimentati alcuni concittadini reclutati su base volontaria durante l’estate che hanno sfilato insieme ad alcuni iscritti di Amico Sport. Le acconciature e il trucco sono state a cura degli studenti della scuola AFP di Cuneo.

Anche per i bimbi il programma è stato ricco ed intrigante. Sabato e domenica tanti piccoli amici della Stracôni si sono divertiti con l’evento Bimbi in Bici che li ha portati a pedalare sulla pista Pump Track accompagnati dagli istruttori del Gruppo Sportivo Passatore. Tanti hanno partecipato alle emozionanti esperienze proposte sabato pomeriggio alla Casa del Fiume nel Parco Fluviale Gesso e Stura Lanterna che brilli, lanterna che vai e al Museo Diocesano Cacciatori di Tesori.

La grande partecipazione a tutte le iniziative proposte dimostra che alla gente piace la Stracôni perché è un evento che coinvolge tutta la città, che offre diverse opportunità di divertimento, cultura e sport, che valorizza le eccellenze del territorio e che crea un clima di festa e di condivisione.

L’appuntamento con la Stracôni continua grazie agli altri Special Events in programma.

Oltre alla giornata di sport e inclusione, Se sei inclusivo hai vinto, con i volontari di Amico Sport dedicata ai bambini della scuola primaria che si svolgerà venerdì mattina alla Ex scuola media 4 di Cuneo, da non perdere sono il prossimo laboratorio organizzato dal Museo Diocesano, il “Viaggio ai confini della terra” in programma sabato pomeriggio alle 16:00 e destinato ai bambini dai 6 ai 12 anni e i grandi appuntamenti con lo sport.

Sabato alle 20:00 il CUNEO VOLLEY sfiderà in casa al Palazzetto dello Sport la BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE. Il sabato è il giorno del cuore biancoblù a Cuneo e grazie al pettorale Stracôni si potrà tifare i campioni della nostra città entrando gratuitamente al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta ospiti del Cuneo Volley che ha deciso di aprire le porte a tutto il popolo della Stracôni. Basterà recarsi in biglietteria con il pettorale per ricevere il biglietto di ingresso.

Domenica nuove emozioni sportive ci attendono con l’A.C Cuneo 1905 Olmo che alle 14:30 allo stadio Paschiero ospita il SAN DOMENICO SAVIO. La Stracôni continua anche la settimana successiva con la proiezione del Docufilm Il Reno mercoledì 22 alle ore 21:00 al cinema Monviso per concludersi con un evento davvero notevole: le finali del Campionato Italiano Gold di Ginnastica Artistica che si terranno nei giorni 1,2 e 3 dicembre presso il Palazzetto dello Sport grazie a Cuneoginnastica. La ginnastica di élite torna a Cuneo e grazie agli Special Events promossi in collaborazione con Cuneoginnastica, chi è in possesso del pettorale Stracôni potrà assistere ad un giorno a scelta delle emozionantissime finali del Campionato Italiano Gold di Ginnastica Artistica acquistando un biglietto ad una cifra simbolica di 1 euro (avrai diritto ad un singolo ingresso fino ad esaurimento posti).

È un’occasione imperdibile per avvicinarsi a questo emozionante sport e vedere da vicino le campionesse nazionali. I biglietti saranno in vendita dal 13 al 25 novembre presso Il Podio Sport Outlet di San Rocco Castagnaretta.