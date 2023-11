Savigliano, già raccolte 350 firme per dire alt al palazzo di 80 metri di fronte a Parco Graneris

La scorsa settimana è stata annunciata la raccolta firme, a partire da sabato 11 novembre, per chiedere all’amministrazione Portera di intervenire per ridurre l’impatto del progetto del palazzo di 80 metri e di cinque piani che verrà costruito filo strada di fronte al parco Graneris.

Che sia necessario riqualificare l’ex area industriale sono tutti d’accordo, ma preservando la fisionomia del parco, dell’amata ex “piazza d’Armi”.

Il gruppo consigliare Spazio Savigliano, con il Circolo PD di Savigliano e la lista civica Savigliano Domani, si sono fatti promotori della raccolta firme e contemporaneamente hanno lanciato una campagna online su Change per consentire a tutti di esprimere la propria opinione. In poche ore di raccolta sono complessivamente già oltre 350 concittadini che hanno deciso di sottoscrivere l’appello affinché l’amministrazione si impegni a ridurre l’impatto di un intervento che andrà a cambiare per sempre viale Piave.

La raccolta di firme continuerà nelle due mattine di mercato, martedì 14 e venerdì 17 novembre, dalle 10 alle 12 e ancora sabato prossimo 18 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. È possibile firmare anche online. Per raggiungere la petizione è sufficiente andare sul sito www.pdsavigliano.it/petizioni e cliccare sul link della petizione “Salviamo la fisionomia di Parco Graneris” indicando cognome e nome, oltre all’indirizzo e-mail che andrà eventualmente confermato se richiesto.

Appuntamento, dunque,ancora in piazza a difendere Parco Graneris.