Bimbi della primaria di Caraglio con disturbi intestinali: “Altamente improbabile la tossinfezione alimentare”

“Siccome questi casi sono concentrati in due sole classi è altamente improbabile che la causa del malessere sia imputabile a una tossinfezione di tipo alimentare”. Lo comunica il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Asl CN1 in merito ai forti disturbi intestinali accusati da un gruppo di alunni della scuola elementare di Caraglio in via Giovanni XXIII. Due bimbi sono stati portati al pronto soccorso.

Il fatto si è verificato martedì 7 novembre. Quel giorno, nella mensa con cucina interna gestita dalla ditta Markas, sono stati serviti ben 270 pasti e solo una piccola percentuale ha accusato i disturbi. Inoltre lo stesso menù è stato servito ai bimbi della scuola dell'infanzia e nessuno di loro ha avuto problemi.

Immediatamente sono scattati i controlli dell'Asl CN1 per escludere che ci fosse un problema nella mensa con ispezione nelle cucine e analisi sugli alimenti. “I primi esami sui residui di cibo hanno rilevato nulla. Fra due/tre giorni arriverà l'esito delle ulteriori analisi e si potrà escludere con certezza ciò che già oggi risulta altamente improbabile”, comunicano ancora dall'Asl CN1.

Anche Markas ha immediatamente attivato le verifiche, in concerto con l’Azienda sanitaria: “Nonostante l’esiguo numero di studenti colpiti da gastroenterite, che quindi non ha determinato da parte dell’ASL la sospensione del servizio mensa, anche Markas ha effettuato proprie analisi in autocontrollo, affidandole a un laboratorio certificato, esterno con sede a Novate Milanese. L'Asl CN1, proprio per il numero limitato di bambini coinvolti, non ha ritenuto di classificare l’accaduto come tossinfezione alimentare”.

Conclude Markas: “Sarà nostra cura endere noto all’Asl CN1 competente, i risultati delle analisi in corso per fugare ogni tipo di dubbio. Infatti, è plausibile che la gastroenterite, che ha colpito i bambini, possa essere un fenomeno che interessa le comunità soprattutto nella stagione invernale, causato probabilmente dal Norovirus.

Siamo dispiaciuti per i malesseri dei bambini e per il disagio che hanno vissuto con le loro famiglie. Markas propone sempre menù studiati dai nostri nutrizionisti in perfetta armonia con le indicazioni regionali e i L.A.R.N. (Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia) oltre che nel rispetto delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”.