Fantastica chiusura del progetto Transalp a Torino

È stato emozionante vedere il Teatro Carignano pieno di giovani italiani e francesi, riuniti a Torino per la festa Transalp: e’ stato un momento di incontro e condivisione di una bellissima esperienza di scambio transfrontaliero che ha coinvolto centinaia di ragazzi di istituti superiori del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Anche tre allieve del Bonelli di Cuneo hanno partecipato al progetto, trascorrendo quattro settimane in Provenza e nella zona di Grenoble, ospitate in famiglie francesi e frequentando il Lycée con le loro corrispondenti. A loro volta, le ragazze francesi sono state ospiti presso le famiglie italiane e hanno frequentato in queste settimane l’istituto cuneese.

“L’esperienza Transalp è stata formativa e ci ha fatte maturare, abbiamo scoperto una nuova cultura, praticato la lingua e conosciuto un nuovo sistema scolastico. Auguriamo a tutti di avere la possibilità di vivere un’avventura così nella propria giovinezza per poter arricchire il proprio bagaglio di conoscenze” hanno raccontato Greta, Elena e Letizia insieme alle loro amiche Alice, Marie e Charlotte agli organizzatori del progetto.

Si ringraziano gli insegnanti di Lingua francese del Bonelli di Cuneo per aver aderito al progetto e per aver incoraggiato e seguito le tre fanciulle in questa esperienza formativa che sicuramente ha dato loro tantissimo!