Inaugurato il nuovo laboratorio "Cad" all'Istituto Arimondi Eula di Savigliano

L’Istituto scolastico Arimondi Eula di Savigliano ha inaugurato venerdì scorso, 10 novembre, il nuovo laboratorio 'Cad' utilizzato per il disegno tecnico su computer.

Il laboratorio d’informatica che viene utilizzato degli studenti del percorso 'Cat' Costruzione ambiente e territorio geometri) dell’Arimondi Eula, si avvale adesso di un rinnovato parco di 26 computer di moderna generazione per l’elaborazione dei software di grafica grazie al generoso contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.

“Il nostro Istituto - ha affermato Luca Martini, dirigente scolastico dell’Arimondi Eula durante l’inaugurazione - sta rinnovando i propri laboratori per renderli sempre più all’avanguardia e consentire un’offerta formativa aggiornata e in linea con il progresso tecnologico. Da questo punto di vista, il contributo della Banca CRS è stato di straordinaria importanza”.

La Cassa di Risparmio di Savigliano, rappresentata dal suo vice direttore Bartolomeo Rainero, ha nel proprio statuto la ripartizione degli utili in attività che sostengano il territorio su cui gravita.

Presente all’inaugurazione anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, da sempre vicina alla scuola, rappresentata dal presidente Sergio Soave che ha ricordato l’impegno profuso nel tempo per sostenere lo sviluppo del territorio e dell’istruzione.

“La formazione degli studenti che poi opereranno come tecnici occupandosi del patrimonio immobiliare nel rispetto dell’ambiente è un dovere civico che agisce in sinergia con il progresso delle città” come hanno sottolineato i sindaci presenti alla cerimonia, a partire dal primo cittadino di Savigliano Antonello Portera, assieme a Valerio Oderda sindaco di Racconigi, comune che ospita la sede distaccata dell’ Arimondi Eula, e Davide Sannazzaro nella duplice veste di sindaco di Cavallermaggiore e Consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica.

In particolare Sannazzaro ha affermato che “L’Istituto saviglianese è impegnato in uno sforzo enorme di rinnovamento essendo attualmente sede di un cantiere per l’adeguamento sismico delle strutture, l’efficientamento energetico e anche il miglioramento estetico dell’edificio storico che accoglie la scuola, un tempo convento di Santa Chiara”.

Il dirigente scolastico Luca Martini, assieme a Cristina Audisio docente referente delle classi del tecnico di Savigliano, gli insegnanti, il Consiglio d’Istituto, rappresentato dal presidente Paolo Girardo, e gli studenti, a fine cerimonia, hanno ringraziato le tante persone che hanno partecipato all’inaugurazione.

Una targa posta su una parete del laboratorio ricorderà agli alunni, durante le lezioni nel nuovo laboratorio, il generoso sforzo della Banca cittadina che in sinergia con il territorio sostiene fattivamente l’istruzione dei ragazzi e regala una speranza concreta per il futuro.