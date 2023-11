Le atlete della Cuneoginnastica si laureano campionesse interregionali

Palaginnastica di Torino, campionato interregionale di Ginnastica Artistica femminile della federazione Ginnastica d'Italia: la squadra Gold 2 della A.s.d. Cuneoginnastica conquista una splendida medaglia d'oro con qualificazione diretta ai campionati italiani di dicembre a Jesolo.

Le ginnaste accompagnate in gara dal tecnico Chiara Giordano sono Sophia Delfino, Alissa Frakulla, Jennifer Pancera e Caterina Reinero Shahini e assente perchè influenzata Adele Pace.

Ottima prova per le ginnaste cresciute in casa Cuneoginnastica: con questa conferma si qualificano alla fase nazionale di Jesolo dove accedono le migliori 40 squadre di tutta Italia.

A rappresentare il sodalizio cuneese a Jesolo ci sarà dunque questa squadra che, in quella occasione rappresenterà anche la Provincia Granda.Ai Campionati italiani l'obbiettivo sarà quello di ottenere uno tra i migliori 20 punteggi di squadra per poter disputare l'ultimissima fase ovvero la finalissima del giorno successivo alla qualificazioni.

Intanto in casa Cuneoginnastica fervono i preparativi per ospitare le ginnaste "più grandi" ai Campionati Italiani del 1-2-3 dicembre riservati alle ginnaste junior e senior ovvero dagli 11 anni in su.

Al Palazzetto di San Rocco vi sarà infatti lo spettacolo assicurato nei tre lunghi giorni di gare. Si esibiranno in pedana oltre 150 ginnaste suddivise nelle 5 categorie, ovvero le migliori 30 atlete per ogni categoria provenienti da tutta Italia.